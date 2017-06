Forte hausse de popularité pour la moto au Québec

Un marché de plus de 1,5 milliard$

Après les années difficiles entre 2000 et 2010, on peut dire que les choses ont bien évoluées particulièrement depuis 2013-2014 avec une reprise du marché importante

Avec la croissance des ventes des motos, VTT, scooters et autres véhicules récréatifs vient automatiquement la croissance des ventes d’accessoires et vêtements pour motocyclistes en forte croissance au Québec.

Le nombre de détenteurs de permis de conduire une moto et de propriétaires parmi les 20 à 24 ans a atteint en 2015 des chiffres plus élevés que dans les 10 années précédentes, soit près de 6000. Il s’agit d’une augmentation de 22 pour cent sur 2005.

Au total, on compte actuellement près de 170 000 propriétaires d’une moto au Québec, alors qu’ils n’étaient que 132 000 en 2005, une hausse de 28 pour cent. (Statistique de 2015)

Évidemment, contrairement aux ventes d’automobiles, le marché de la moto et véhicules récréatifs de type VTT, motocross, trois roues, Spyder, côte-à-côte et autres véhicules récréatifs, les ventes de motos impliquent automatiquement des ventes de vêtements et accessoires de plusieurs centaines de dollars par exemple sur accessoires moto sur Speedway.fr

On a qu’à visiter les plus importants Salons annuels de la moto à Montréal et Québec pour voir le nombre et l’importance de la superficie occupée par les propriétaires de boutiques spécialisées d’accessoires pour comprendre l’importance des ventes potentielles.

Les concessionnaires du Québec ont bien compris la valeur de ce marché et ils offrent depuis les années 2015 de l’espace boutique imposant avec une offre produits incluant les plus grandes marques les plus populaires autant pour les vêtements que les accessoires.

Autre constatation importante du marché, l’augmentation du nombre de femmes qui arrivent sur le marché.

Depuis 2010, on observe une augmentation des ventes de 30% chez les femmes au Québec.Selon la directrice du Salon dela Moto de Montreal,

« De plus en plus, les femmes découvrent la liberté, l’indépendance et le plaisir du motocyclisme, explique Bianca Kennedy, directrice du Salon de la moto de Montréal. La soirée Toutes en moto, c’est un hommage que nous leur rendons et c’est aussi une occasion parfaite pour elles de réaliser leur premier ou leur prochain pas vers ce monde fascinant. »

Autant les manufacturiers de motos que les designers de vêtements et accessoires ont compris l’importance de ce nouveau marché potentiel et ils ont rapidement réagi.

Nouveau design d’engin, nouvelle ergonomie des machines avec beaucoup plus d’esthétisme et nouvelles technologues font partie des choses qui plaisent aux motocyclistes féminines.

Elles peuvent compter sur une forte variété de produits. « Les fabricants investissent beaucoup dans la recherche et de le développement pour gagner cette clientèle », rajoute Mme Kennedy, promoteur des salons de Montréal et Québec depuis plusieurs années.

Selon les plus récentes données de la SAAQ, on estime que les femmes représentent maintenant 12% du marché des nouvelles ventes de motocyclettes au Québec et que ce sont les femmes qui contribueront à l’augmentation importante des ventes d’accessoires et vêtements plus dispendieux au cours des prochaines saisons.

Michel Flageole – Flagworld