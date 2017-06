Esteban Gutiérrez pilotera la n°18 jusqu’à la fin de la saison

La Dale Coyne Racing a arrêté son choix sur Esteban Gutiérrez pour piloter la Dallara Honda n°18 jusqu’à la fin de la saison IndyCar

En remplacement de Sébastien Bourdais convalescent à la suite de son accident survenu à Indianapolis à l’occasion des qualifications de l’Indy 500.

Le Mexicain qui a notamment roulé en Formule 1 était déjà présent dans le baquet de la n°18 lors des deux courses de Detroit.

Le Français Sébastien Bourdais ne doit pas revenir à la compétition d’ici la fin de la saison en septembre, ce qui assure encore huit courses au natif de Monterrey.

« Je suis très heureux d’annoncer mon programme pour le reste de la saison. Représenter le Mexique en Verizon IndyCar Series a une signification très importante pour tous les fans qui suivent la série et je suis très heureux de me retrouver dans cette position. L’INDYCAR a des pilotes et des écuries compétitifs et le défi pour moi sera immense, mais j’utiliserai mon expérience de la Formule 1 avec Sauver, Haas F1 Team et Ferrari pour m’adapter le plus rapidement à la monoplace sur la piste. » – Esteban Gutiérrez

Alex Davison lors de l’Indy 500 et Tristan Vautier lors de l’épreuve du Texas ont également remplacé Sébastien Bourdais cette saison.

source: us-racing.com