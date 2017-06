Cet été au Musée Gilles-Villeneuve (+photo)

Hommage à Jean-Paul Cabana!

Cet été, le musée Gilles-Villeneuve rend hommage à une légende vivante du sport motorisé au Québec, Jean-Paul Cabana.

Les visiteurs qui feront halte au musée pourront admirer l’une de ses voitures de course, une Chevrolet 1966 affichant son célèbre numéro, le 5A, et revivre ses exploits.

Le pilote originaire de St-Valérien-de-Milton a signé plus de 500 victoires en carrière au Canada et aux États-Unis. Toujours actif, Jean-Paul Cabana donne même des cours de pilotage à son école de course!

« Le musée Gilles-Villeneuve, dans le cadre de son projet d’agrandissement, souhaite justement rendre hommage à nos champions du sport motorisé.

Cet hommage à Jean-Paul Cabana se veut en quelque sorte un prélude à l’orientation nouvelle de notre établissement », de souligner Alain Bellehumeur, pdg de ce musée qui célébrera ses 30 ans l’an prochain.

Jean-Paul Cabana a fait ses débuts en course automobile à l’âge de 16 ans.Il compte notamment 25 victoires dans la série ACT. Il a été intronisé au Temple de la renommée du sport automobile canadien en 2003 et est le seul québécois membre du New England Auto Racers Hall of Fame.

De plus, le musée Gilles-Villeneuve souligne cette année le 35e anniversaire de la disparition de Gilles Villeneuve. En parcourant le musée, les visiteurs revivent l’incroyable histoire du « p’tit gars de Berthier ». Trophées, photos, voitures de course, motoneiges de compétition et bien plus permettent aux visiteurs de revivre les exploits de Gilles Villeneuve, et pour les plus jeunes, de le découvrir.

Un arrêt à Berthierville permet aussi aux visiteurs de se prendre en photo avec le plus célèbre des berthelais. Il est en effet possible de grimper sur un podium d’honneur, face au musée, podium sur lequel prend place une statue de bronze de Gilles Villeneuve, grandeur réelle. Une photo avec le champion, voilà un super souvenir de votre arrêt à Berthierville!

Chaque année, des visiteurs en provenance d’une trentaine de pays font halte au musée Gilles-Villeneuve. L’établissement est ouvert tous les jours, de 9h à 17h. Pour d’informations visitez le site web du musée : museegillesvilleneuve.com.

Il est aussi possible de rejoindre l’équipe du musée au 1-800-639-0103 ou encore en composant le 450-836-2714.

Le musée se situe avenue Gilles-Villeneuve, à quelques dizaines de mètres de la sortie 144 de l’autoroute 40. Bienvenue!

source: Musée Gilles-Villeneuve