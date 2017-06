Ocon et Pérez ont discuté après Montréal

Après l’épisode du Grand Prix du Canada

On se souviendra que Sergio Pérez n’avait pas cédé sa position à son équipier Esteban Ocon pour que ce dernier tente sa chance face à la Red Bull de Daniel Ricciardo.

Le pilote français de Force India a indiqué en conférence de presse ce jeudi en Azerbaïdjan avoir discuté du sujet avec le Mexicain.

« Nous avons eu une bonne discussion après la course au débriefing, souligne Ocon. Et j’ai également appelé Sergio pendant la semaine quand tout le monde était plus détendu et nous avons discuté de nos points de vue. Tout va bien maintenant. Tout est en place pour un nouveau week-end et il n’y a pas de tension entre nous. »

source: Autohebdo.fr