L’Autodrome Drummond fêtera la Saint-Jean-Baptiste, avec une belle soirée de courses

Les Modifiés seront en piste avec une finale de 50 tours. Les Lightning Sprint nous rendrons visite ainsi que les Slingshot qui seront en actions sur le spectaculaire Mini Drôme.

Le clou de la soirée sera la deuxième ronde de la très disputée Série « GMC Crate Motor ».

La formule du 50 tours Modifiés offre des batailles de tout les instants et plusieurs pilotes peuvent prétendre à la victoire. Certe, David Hébert impressionne, fort de 2 victoires déjà. Un léger problème mécanique mis fin aux ambitions de Mathieu Desjardins la semaine passée, heureusement le moteur n’a pas souffert.

Mario Clair lui aussi crédité d’une victoire cette saison aimerait bien remonter sur la première marche. Sans oublier Sébastien Gougeon ou Dany Bilodeau jamais très loin de la victoire.

Les Lightning Sprint seront de retour ainsi que l’action sur l’ovale du Mini Drôme. Les Slingshot, junior et sénior offrent tout un spectacle sur le rapide Mini Drôme incliné. Les Slingshot ne se font pas de cadeaux et il y a de l’action et des dépassements musclés.

Le clou de la soirée sera la deuxième manche de la série « GMC Crate Motor » dans la catégorie Sportsman. Rappelons que ce championnat offre un moteur aux participants à la fin de la saison, gracieuseté de Lussier Chevrolet.

L’actuel meneur du championnat est celui qui a raflé les honneurs de la première manche. Martin Pelletier avait terminé deuxième suivi de Félix Murray qui a le vent dans les voiles actuellement. Ce dernier sera à surveiller.

Classement GMC Crate Motor Sportsman

1- #90 Dany Gagné 100 pts

2- #92 Martin Pelletier 95 pts

3- #95 Félix Murray 90 pts

4- #32 Guy Ouellette 85 pts

5- #93 Bryan Cloutier 80 pts

6- #95b Alexandre Boisvert 76 pts

7- #3m Michael Richard 72 pts

8- #88 Eric Lefebvre 68 pts

9- #74 Frederic Gamache 65 pts

10- #49 Kaven Péloquin 60 pts

11- #24 MAxime Blain 58 pts

12- #48 Patrick Picotin 56 pts

13- #84 Normand Hamel 54 pts

14- #101 Junior Mailhot 52 pts

15- #77x Eric Lapointe 50 pts

16- #48b Sébastien Bourque 48 pts

17- #21 Jonny Allaire 46 pts

18- #14 Manuel Piette 45 pts

19- #78d David Lapointe 44 pts

20- #3 François Girard 43 pts

21- #27 Marco Gilbert 42 pts

22- #36 Chantal Provencher 41 pts

23- #11b David Bourgeois 40 pts

24- #6 Martin Michaud 40 pts

25- #11 Alexandre Leclerc 40 pts

26- #22 René Clair 40 pts

27- #54 Even Racine 40 pts

28- 2x Martin Lessard 40 pts

29- 27d Michel Dusseault 40 pts

* classement officieux

l’Autodrome Drummond, la doyenne des pistes de stock-car sur terre battue au Canada.

source: Autodrome Drummond