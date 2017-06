Bakou – L2 : Verstappen devant, Palmer dans le mur, Alonso casse son Honda

Dans une séance très animée, Lance Stroll termine sixième



Les essais libres 2 démarrent avec de mauvaises nouvelles pour Fernando Alonso et Soffel Vandoorne : ils sont déjà assurés de 15 places de pénalité, ce qui était attendu.

La bonne nouvelle est pour Sergio Perez : Force India a pu réparer sa monoplace à temps pour cette séance, suite à son crash matinal.

Palmer et Magnussen sont les premiers en piste, pour lancer les tours de reconnaissance sur une piste qui a perdu 10°C en température grâce au soleil qui décline dans le ciel.

Vettel est le premier à signer un chrono significatif, en 1:46.084, vite battu par Max Verstappen, en 1:45.084 puis 1:44.288 et 1:43.988.

Les fautes se multiplient pour tous les pilotes et dans presque tous les virages. C’est un festival de marche arrière pour se sortir des échappatoires. Il est impossible de les compter !

Après 30 minutes, la hiérarchie du top 10 est la suivante : Verstappen devance Ricciardo, Perez, Bottas, Ocon, Hamilton, Raikkonen, Stroll, Kvyat et Sainz.

Une safety car virtuelle est déployée quelques minutes le temps de nettoyer la piste de quelques débris. Romain Grosjean se plaint lui énormément de ses freins, c’est de pire en pire selon le Français, qui multiplie les erreurs.

A 15h39, Raikkonen prend la tête en 1:43.732, battu juste après par Vettel en 1:43.615. Mais Red Bull veut confirmer sa bonne forme et Verstappen réplique avec la nouvelle référence : 1:43.362. Bottas se classe 1 dixième derrière lui, Ricciardo prend le 3e temps devant les Ferrari. Le top 5 se tient en 2 dixièmes et demi.

A 15h50, la séance est interrompue. Après Perez ce matin au virage 8 (très étroit et en montée vers le château), c’est Palmer qui encastre sa Renault dans les Tec Pro. Le train avant droit est arraché.

La séance repart après 5 minutes d’arrêt et il est temps pour les équipes de tester les pneus sur les longs relais. Les chronos n’évoluent donc plus en tête alors que McLaren et Fernando Alonso souffrent d’un nouveau problème du moteur Honda, pourtant âgé de seulement 35 tours.

L’Espagnol en jette au loin son repose-tête, comme au Canada. Il est visiblement très frustré et les Japonais n’en mènent pas large dans le garage McLaren.

La fin de séance sera bien plus tranquille ou presque : Verstappen tape dans son dernier tour les Tec Pro et cause pas mal de dégâts à sa Red Bull, dans le 1er virage. Il conserve tout de même son meilleur temps, Bottas, Ricciardo, Raikkonen et Vettel le suivent. Belle performance de Stroll, 6e, devant Perez, Kvyat, Ocon et Hamilton.

résultat :

.

.

Pos. Pilote Equipe Temps Tours 01 Max Verstappen Red Bull Tag Heuer 1:43.362 36 02 Valtteri Bottas Mercedes AMG 1:43.462 32 03 Daniel Ricciardo Red Bull Tag Heuer 1:43.473 34 04 Kimi Raikkonen Ferrari 1:43.489 35 05 Sebastian Vettel Ferrari 1:43.615 35 06 Lance Stroll Williams Mercedes 1:44.113 27 07 Sergio Perez Force India Mercedes 1:44.306 34 08 Daniil Kvyat Toro Rosso Renault 1:44.321 27 09 Esteban Ocon Force India Mercedes 1:44.484 37 10 Lewis Hamilton Mercedes AMG 1:44.525 23 11 Felipe Massa Williams Mercedes 1:44.609 33 12 Fernando Alonso McLaren Honda 1:45.515 15 13 Carlos Sainz Toro Rosso Renault 1:45.733 34 14 Kevin Magnussen Haas Ferrari 1:45.831 33 15 Nico Hulkenberg Renault F1 1:46.003 29 16 Jolyon Palmer Renault F1 1:46.061 17 17 Stoffel Vandoorne McLaren Honda 1:46.174 28 18 Pascal Wehrlein Sauber Ferrari 1:47.150 25 19 Marcus Ericsson Sauber Ferrari 1:47.347 25 20 Romain Grosjean Haas Ferrari 1:47.722 22

.

