Au RPM Speedway jeudi

Résumé des finales du Québec Bowl 2017

La soirée de courses a connu un bon dénouement avec les festivités de la St-Jean : feux d’artifices, feu de joie et chansonnier.

STR 20 tours

Sabrina Blanchette #79S pige première et le reste jusqu’à la reprise du tour 11 où Pierre Hébert #1 la dépasse. Hébert père restera dès lors premier jusqu’à la fin.

Carl Labonté #42 parti dernier arrive au top 5 à 3 tours de la fin. À la reprise du tour 18, Labonté se fait 4ème, puis à la seconde relance du même tour, 3ème à l’extérieur de 96 de Patrick Lague.

Dans le dernier tour, Labonté dépasse Sabrina pour la 2ème place. Yan Bilodeau habituellement pilote de Sprint a fait l’expérience d’un STR ce soir. Parti avant-dernier, il remonte 6ème dans la deuxième reprise du tour 18.

Bilodeau dépasse dans le dernier tour le 99 de Sébastien Bélanger pour sa position finale.

1- Pierre Hébert #1

2- Carl Labonté #42

3- Sabrina Blanchette #79S

4- Patrick Lague #96

5- Yan Bilodeau #63m

Slingshot JR et SR (grande piste) 20 tours

Christopher Cormier #95 mène les 4 premiers tours de l’épreuve puis Donovan Lussier #00 le dépasse par l’intérieur. Lussier mène le reste de l’épreuve excepté le dernier tournant où Christopher le dépasse par surprise. Sylvain Carrier #49 parti 7ème entre chez les 3 premiers seulement au 16ème tour et gardera sa place jusqu’au tour final.

1- Christopher Cormier #95 SR

2- Donovan Lussier #00 SR

3- Sylvain Carrier #49 SR

Raphael Gougeon #44 connaît un accident au premier tour. Son équipe s’évertue alors à le remettre en état. Il connaît dès lors un bon départ qui le fait 4ème au premier tour. Gougeon se rend 3ème au tour suivant par l’extérieur.

Au tour d’après, il se fait 2ème derrière Claudie Lizotte #39. Lizotte mêne depuis le depuis le début de la finale, mais est dépassée à la relance du tour 16 par Gougeon. Au dernier tour, William Racine #35 fait Lizotte 3ème.

1- Raphael Gougeon #44 JR

2- William Racine #35 JR

3- Claudie Lizotte #39

Modlite 20 tours

Michael Forcier #27 part 7ème. Dès le tour initial, il se fait 4ème. Au tour 2, après deux batailles à trois de large, Forcier devient 3ème. Au tour 4, les deux premiers devant lui Benjamin Cartier et Éric Désilets #28 connaissent un accident.

Forcier dominera le reste de la finale. Stéphane Raymond #57 parti premier est viré dans le premier tour. Raymond reviendra au top 3 au 17ème tour en dépassant Steve Raby #58. Steve Raby sera dépassé de justesse par Kevin Burke en fin de course.

Martin Fleurant #52 parti 3ème tombe 2ème avec le départ de Raymond au premier tour. Fleurant reculera 5ème au tour 2. Il dépasse le 8s de Steve Comeau à la relance du 3ème tour. Quand Cartier et Désilets partent, Fleurant est 2ème. Par l’extérieur Raymond lui prendra la deuxième dans le dernier tour.

1- Michael Forcier #27

2- Stéphane Raymond #57

3- Martin Fleurent #52

4- Kevin Burke #91

5- Steve Raby #58

Prostock

Jocelyn Roy #48 part 6ème. Le 88 de Jeffrey Lapalme, viré au tour initial cède la première place. Roy devient 3ème au deuxième tour. Son protégé Pascal Payeur #338 dépasse par l’intérieur le 29 de Dany Voghel au tour 5 et devient le nouveau meneur.

Roy fait pareil au même tour. Au 15ème tour, Roy fait l’extérieur de Payeur pour la pôle qu’il conservera. Yves Hamel #194 parti 5ème monte 3ème au tour 14. À la relance du tour 20, Hamel fait l’intérieur de Payeur pour la deuxième place.

Jocelyn Chicoine #17 se maintient au top 5 toute la course, mais fait l’intérieur du 338 à la relance du 20ème tour pour prendre place sur le podium. Steve Chaput #38 parti 9ème entre au top 5 à la reprise du 20ème tour et n’en démordra plus.

1- Jocelyn Roy #48

2- Yves Hamel #194

3- Jocelyn Chicoine #17

4- Pascal Payeur #338

5- Steve Chaput #38

Modifié 2 x 40

Finale 1

Claude Brouillard #3 mène 8 tours jusqu’au moment où Steve Bernier #1* le dépasse. Le ONE de David Hébert dépasse à son tour Brouillard par l’intérieur. Hébert dépasse par l’intérieur Bernier pour la pôle au 20ème tour. Mathieu Desjardins #1M part 8ème.

Desjardins fait son entrée au top 5 à la relance du tour 26 en allant rejoindre la 4ème place. À la reprise du tour 30, Desjardins dépasse le 54 de Steve Bernard. Les deux s’accrocheront dans le dernier tour ce qui permettra à Dominic Dufault #63 de finir entre eux.

1- David Hébert #ONE

2- Steve Bernier #1*

3- Mathieu Desjardins #1M

4- Dominic Dufault #63

5- Steve Bernard #54

Finale 2

Parti 8ème, le 54 de Steve Bernard se lance 3ème au 12ème tour en dépassant le 96 de Jean-François Corriveau en empruntant le large. Bernard fait pareil à Brouillard au tour 17. Au 25ème tour, Bernard dépasse le 17 d’Éric Bessette, premier jusqu’alors.

Le ONE de David Hébert dépasse par le large Bessette au 28ème tour. Chris Raabe #01 a eu des problèmes de suspension dans la première finale. Parti deuxième, il ne la conserve pas.

Raabe devient 4ème au tour 32. Au tour 34, il dépasse le 17 de Bessette pour sa troisième place définitive. Dominic Dufault #63 parti 9ème joint la danse du top 5 au tour 31. Au tour 36 Dufault fait l’extérieur de Brouillard pour la 4ème position.

1- Steve Bernard #54

2- David Hébert #ONE

3- Chris Raabe #01

4- Dominic Dufault #63

5- Claude Brouillard

source: Caroline Champigny – Pistes de Granby et Saint-Marcel-de-Richelieu (RPM)