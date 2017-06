Simon Dion-Viens en piste à l’Autodrome Chaudière

En Série Nascar Pinty`s

Simon Dion-Viens sera en piste vendredi le 23 juin prochain pour la première course en sol québécois de la saison 2017 de la série Nascar Pinty’s Canada.

L’évènement aura lieu sur le petit circuit de l’Autodrome Chaudière, situé dans la région de Québec.

Pour l’occasion, le pilote du Kamouraska se retrouvera au volant d’une voiture de l’équipe CBRT aux couleurs de Castrol Canada, en collaboration avec BestbuyPiècesd’auto, WEFinances et Olivier KamouraskaChrysler.

» Tous les membres de mon équipe de course et moi-même avons très hâte d’être de retour en piste. J’ai eue la chance de conclure d’excellentes ententes de partenariats au cours de l’hiver et de faire beaucoup de promotions pour mes différentes partenaires par contre j’ai hâte de passer aux choses sérieuses et d’être de retour derrière le volant » nous confie Dion-Viens avec beaucoup d’enthousiasme.

« Je sais que je ferai face à un défi de taille car je n’ai qu’une expérience très limitée sur circuit ovale. De plus, le niveau de compétition sera très relevé en raison de la présence de tous les meilleurs pilotes canadiens de stock-car. Par contre, rouler avec les meilleurs pilote de cette discipline me permettra d’apprendre et de m’améliorer rapidement » poursuit Simon.

Dion-Viens aborde donc cette nouvelle saison avec beaucoup d’optimiste et souhaite être de plus en plus compétitif à bord de son bolide. « J’ai la chance d’avoir d’excellents équipiers et de très bons partenaires.

Au cours de l’été, je souhaite avoir suffisamment de temps de piste pour améliorer les réglages et le rendement de la voiture à chacune de mes présences sur les circuits.

Pour ce week-end, je suis très confiant que la voiture 25 CastrolCanada/BestbuyPiècesd’auto/WEFinances/OlivierKamouraskaChrysler sera bien préparée par l’équipe CBRT et mon objectif est simple : Terminer l’épreuve et prendre beaucoup d’expérience sur circuit ovale« conclue le pilote.

L’action débutera ce vendredi le 23 juin à 13h30 pour les pratiques. La qualification aura lieu à 16h15 et le drapeau vert sera agité à 20h. À noter que la course sera diffusée en différée sur les ondes de TSN et de RDS.

Simon Dion-Viens tient d’ailleurs à remercier ses principaux partenaires : Castrol Canada, BestBuy Pièces d’Autos, WE Finances, Olivier Kamouraska Chrysler, Le Grand Prix de Trois-Rivières, Le Guide de l’Auto, les Entreprises Rémi Charest, le FM107, KOMSTK Wrap/design et Construction Luc Moreau.

Vous pouvez suivre les activités de l’équipe de course et de Simon Dion-Viens sur Facebook/ Instagram @sdvautosport

source: Simon Dion-Viens communiqué