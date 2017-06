Louis-Philippe Dumoulin renouera avec les amateurs de course québécois

Ce weekend pour la 3e épreuve de la série NASCAR Pinty’s : Autodrome Chaudière

L’équipe #47 WeatherTech Canada / Groupe Bellemare est prête à disputer la première épreuve sur circuit ovale devant les amateurs de course québécois.

Toujours avec détermination et persévérance, Louis-Philippe Dumoulin se présentera à l’Autodrome Chaudière (Vallée-Jonction, Québec), ce samedi 17 juin, avec l’objectif de gravir la plus haute marche du podium.

La voiture #47 WeatherTech Canada / Groupe Bellemare est rapide et le pilote québécois compte bien renouer avec le succès ce week-end. « L’année dernière nous avons qualifié en troisième position et en 2014, nous avons terminé en cinquième place.

Nous sommes confiants de pouvoir mener l’épreuve et se battre pour la victoire. Première course de la saison au Québec, c’est particulièrement stimulant de compétitionner devant notre famille, amis, fans et nous avons très hâte », souligne le champion 2014 de la série.

Épreuve « CRS Trucking 300 » : arrêt aux puits obligatoire à la mi-course

À l’instar de la piste du Riverside International Speedway (Antigonish, Nouvelle-Écosse, 10e épreuve – 19 août 2017) considérée comme la réplique du célèbre Bristol Motor Speedway (Bristol, Tenesse, États-Unis), l’Autodrome Chaudière est surnommé « Le petit Bristol québécois ».

Cette piste ovale asphaltée (un quart de mille) est également la plus inclinée au Québec.

Les puits sont situés à l’extérieur de la piste nécessitant un arrêt complet de la course, prévu par la série approximativement au 150e tour de piste.

Les pilotes seront aussi autorisés à entrer aux puits à tout autre moment durant l’épreuve, toutefois c’est un défi supplémentaire puisque toutes les équipes devront entrer aux puits en même temps afin d’effectuer le changement de pneus et le ravitaillement en essence. Les voitures reprendront ensuite leur position pour le deuxième départ de la course.

Rendez-vous à l’Autodrome Chaudière ce week-end ! « Cette piste ovale est populaire dans le stock-car au Québec. Ce sera un très bon spectacle pour les partenaires, les fans et les amateurs, tout un show à prévoir ! », mentionne avec enthousiasme le pilote de la Dodge #47 WeatherTech Canada / Groupe Bellemare.

« LA COURSE CONTRE LE CANCER »

Signez le bolide de votre choix et et venez vous défoulez avec nous!

Faisant suite au succès de la collecte de fonds 2016, Dumoulin Compétition renouvelle son engagement pour une cause qui lui tient à cœur : le Grand défoulement de la Fondation québécoise du cancer.

Formule gagnante l’an dernier, tout au long de la saison, les frères Dumoulin invitent de nouveau les amateurs à signer leurs voitures pour la cause à chaque course de la série NASCAR Pinty’s.

Horaire du week-end ci-dessous et au http://hometracks.nascar.com/racedayschedule/nps-chaudiere-61717-schedule

La course sera télédiffusée sur les ondes de TSN le dimanche 25 juin à 13h30 ainsi que sur RDS le dimanche 9 juillet à 14h30.

source: Dumoulin Compétition