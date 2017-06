Duqueine Engineering continue de prendre ses marques au Mans

Pour la deuxième année consécutive

L’équipe Duqueine Engineering prenait part à « Road to Le Mans », deux courses organisées en préambule des mythiques 24 Heures du Mans et mêlant les catégories LMP3 et GT3.

En engageant trois Ligier JS P3, l’équipe de Yann Belhomme et Gilles Duqueine a joué un rôle important dans cette course qui constitue une étape importante pour les teams et les pilotes qui souhaitent participer un jour à la course reine du monde de l’endurance.

Réunis sur la Ligier JS P3 N°10, Antonin et Lucas Borga ont eu le plaisir de partager ce meeting d’exception entre frères.

Si le duo se distinguait par sa vitesse au cours des différentes séances, il ne pouvait terminer la première course qu’à la 23ème place.

Lucas Borga allait malheureusement être ensuite victime d’une intoxication alimentaire, l’empêchant de prendre part à la deuxième course et obligeant son frère Antonin à abandonner à l’issue de son relais.

Associé à Nicolas Melin, Lucas Légéret se faisait remarquer avec une 7ème place en qualifications, le jeune pilote suisse et son équipier devaient malheureusement abandonner lors de la première course en raison d’un problème technique.

Ils terminaient leur week-end sarthois par une 13ème place dans la course 2 après avoir été en tête à la fin du relais de Lucas Légeret.

Pour Joel Janco et Gerald Kraut, Road to Le Mans aura permis d’engranger énormément d’expérience en vue de la fin de saison en Michelin Le Mans Cup. Le duo de la Ligier JS P3 N°9 termine respectivement aux 24 et 21ème places des deux courses.

Si Le Mans demande une totale réussite afin de signer un résultat et que le team Duqueine Engineering n’aura pu concrétiser cette année sa présence à Road to Le Mans par un podium, l’équipe a continué de prendre ses marques sur ce circuit si particulier.

Remarqués pour leur vitesse, ses pilotes pourront poursuivre leurs objectifs de fin de saison, tant en European Le Mans Series qu’en Michelin Le Mans Cup, en ayant fait le plein de confiance.

Le mot du Team Manager: Yann Belhomme

« Le Mans est un moment complètement à part dans une saison et la spécificité du circuit demande une réussite optimale afin de réaliser un résultat, comme l’ont encore montré les 24 Heures.

Nous pouvons être satisfaits de la pointe de vitesse montrée par nos pilotes ce week-end. Les résultats dans les deux de course ne reflètent pas vraiment notre niveau de performance mais rouler sur ce circuit apporte énormément pour la suite. Partager des moments dans cette atmosphère exceptionnelle avec toute l’équipe a une nouvelle fois été un moment très agréable. »

source: Duqueine Engineering