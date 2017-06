Maxime Gauvreau relève le défi NASCAR haut la main

Avec un 3e départ cette saison au volant de la voiture Bumper to Bumper

Le pilote de la série NASCAR Sportsman Lucas Oil, Maxime Gauvreau, prenait un 3e départ cette saison au volant de la voiture Bumper to Bumper, Total, Lacroix Tuning et Carrossier ProColor Beloeil samedi dernier à l’Autodrome St-Eustache.

Avec un objectif de Top-10 réussi lors de la dernière épreuve, le jeune pilote de Laplaine s’était fixé le même défi pour le programme du 17 juin dernier.

Après deux séances d’essais libre, la voiture se comporte bien et les temps au chrono sont excellents.

Maxime se permet même le deuxième meilleur temps, tout juste derrière le meneur au classement de la série, Steve Côté numéro 1.

Si la température de la journée de samedi dernier était plutôt en dents de scies, le comportement de la voiture lui est beaucoup plus stable et tous les ingrédients semblent réunis pour permettre au pilote de connaître une belle soirée.

S’élançant de la deuxième position dans sa séance de qualification, le pilote de la voiture Bumper to Bumper, Total, Lacroix Tuning et Carrossier ProColor Beloeil, tient bon pendant 3 tours sur la ligne extérieure, portière à portière avec la voiture numéro 88 de Neal Leblond.

À l’entrée du virage numéro 1, ce dernier connaît des problèmes de freinage et entraîne Maxime Gauvreau avec lui hors du circuit. Maxime reprend alors la piste à l’arrière du peloton et c’est en 3e position qu’il complétera sa qualification.

Pour la finale de 50 tours, Maxime prend le départ de la 9e position. Cependant, une fausse manœuvre dès le premier tour forcera les officiels de la série à repositionner notre pilote en 20e et dernière position.

<< En accrochant la voiture numéro 23 de Alex Jeannotte dans le premier tour, je savais que ma soirée serait un peu plus compliquée que je l’avais prévue. De devoir repartir dernier, représentait un grand défi pour moi mais sachant que mon équipe m’avait confié une excellente voiture, je me suis mis un couteau entre les dents, comme le dit l’expression, afin de remonter le peloton>> de dire avec le sourire en coin, Maxime Gauvreau.

À partir du 25e tours, la conduite de la voiture Bumper to Bumper, Total, Lacroix Tuning et Carrossier ProColor Beloeil devient pénible. La voiture ne tient plus aussi bien la piste et devient très sous-vireuse.

Par chance pour Maxime, quelques relances ont lieu suite à des neutralisations en piste, et il profite de ces occasions pour devancer quelques adversaires malgré les lacunes de la voiture.

C’est donc avec une très belle 8e position que termine la voiture Bumper to Bumper, Total, Lacroix Tuning et Carrossier ProColor Beloeil.

Le prochain programme se déroulera samedi le 1er juillet à l’Autodrome St-Eustache. L’horaire pour ce programme sera affiché prochainement sur la page Facebook officielle de l’équipe, www.facebook.com/Équipe-de-courses-Ayotteautoca

Source : Équipe de course Ayotte Auto.ca