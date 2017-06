Márquez : « Nous devons être prêts à nous adapter »

Le Champion du Monde espère tirer son épingle du jeu à la Cathédrale d’Assen

Malgré un week-end catalan semé d’embûches, Marc Márquez (Repsol Honda Team) avait réussi à terminer second après avoir remporté son duel face à son coéquipier Dani Pedrosa (Repsol Honda Team).

Bien qu’il n’ait triomphé qu’à une seule occasion au Dutch TT, il y a toujours figuré sur les deux plus hautes marches du podium depuis son arrivée en catégorie reine. Pour cette édition 2017, Márquez compte bien ne pas déroger à la règle en se battant une fois encore pour la victoire.

Marc Márquez :

« Nous avons réalisé une course positive ainsi qu’un Test prometteur en Catalogne. Nous sommes donc impatients de retrouver la moto et de continuer sur la même dynamique pour la prochaine épreuve. J’aime Assen, nous y avons fait des courses excitantes et nous y comptons de bons souvenirs.

La météo est toujours incertaine et peut changer la donne du tout au tout. Nous devons donc être prêts à nous adapter comme nous avons pu le faire en 2014 ainsi que la saison passée.

Ces paramètres, combinés au fait que chaque course est imprévisible cette saison, signifient que nous devons rester pleinement concentrés et travailler dur dès le vendredi afin de trouver le set-up idéal et d’opter pour le bon choix de pneus avec l’objectif de nous battre pour le podium. »

source: MotoGP.com