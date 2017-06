Gravel, Lacombe et Redlin lauréats à Calabogie, ON (+photos)

Tour du chapeau pour Jacques Gravel

La fin de semaine dernière, la série Super Production Challenge (SPC), présentée par Pneus BFGoodrich® Canada, disputait 4 courses sur le circuit de Calabogie en Ontario.

Un rendez-vous dans le cadre du Kyle Nash Memorial Weekend qui a vu Jacques Gravel récolter les honneurs toutes-catégories, tandis que Jordan Redlin et Gabriel Lacombe décrochaient les victoires en classe Compact.

C’est lors de trois sessions en piste que les pilotes du Super Production Challenge présenté par Pneus BFGoodrich® Canada se sont disputé la victoire.

En effet, c’est lors de deux courses “sprint” de 20 minutes le samedi, et d’une course dite endurance le dimanche (45 minutes), que se sont disputé les quatre épreuves, avec l’endurance comptant pour 2 courses.

Le champion 2016 Jacques Gravel (BMW 328i) a pris les honneurs en remportant première course qui se déroulait sur le petit circuit du Calabogie Motorsports Park.

Une belle bataille entre Gravel et Greg Kirstead (Mazda Miata 60) qui n’a pu rattraper Gravel lorsque celui-ci a connu une bonne relance après une neutralisation.

Complétant le Top 3, la recrue de l’année 2016, Sébastien Lamontagne (Acura RSX Type-S no 21).

Dans la classe Compact, c’est Gabriel Lacombe (Honda Civic no. 03 ) qui remporte la première place, suivi par le nouveau pilote venu tout droit de la Colombie-Britannique, Jordan Redlin (Honda Fit) et Martin Husar (Toyota Echo). Cela n’était pas une course gagnée pour Lacombe qui a dû se battre en piste contre Husar et Redlin.

En fin d’après-midi samedi, les pilotes ont eu une deuxième épreuve de 20 minutes, encore une fois sur le petit circuit.

Même vainqueur que la course précédente, Jacques Gravel gagne des points importants au championnat des pilotes. En deuxième position, Sébastien Lamontagne qui était aux trousses de Gravel, mais à deux tours de la fin, la BMW s’est montrée invincible. Terminant troisième, Vincent Duchesne-Millette (Honda Civic).

C’est Jordan Redlin qui remporte la course des Compact devant Martin Husar (Toyota Echo). Gabriel Lacombe n’est pas en mesure de terminer l’épreuve à cause d’un problème mécanique.

Dimanche, pour l’endurance de 45 minutes, c’est Jacques Gravel qui encore une fois remporte la course, effectuant ainsi un tour du chapeau avec trois victoires. Copie conforme du podium de la veille, Sébastien Lamontagne signe la deuxième place et Duchesne-Millette termine en troisième position.

Pour la classe Compact, Jordan Redlin signe sa deuxième victoire de la fin de semaine, alors que Gabriel Lacombe est forcé d’abandonner à cause d’un bris de moteur. Martin Husar finit l’épreuve en 2ème positon.

Après ce triplé de Jacques Gravel, il se retrouve en tête du championnat alors que Sylvain Laporte a connu des problèmes ce week-end. Sébastien Lamontagne se retrouve en deuxième position, et Kurt Wittmer 3ème. Dans la classe Compact, c’est maintenant Jordan Redlin qui mène, suivi par Gabriel Lacombe et Martin Husar.

Les prochaines épreuves du Super Production Challenge (SPC), présenté par BFGoodrich® Tires Canada se dérouleront sur le Circuit ICAR de Mirabel le 8 juillet prochain dans le cadre de la fin de semaine de course de NASCAR Pinty’s.

Après la fin de semaine dernière, des ajustements aux règlements seront faits quant au coefficient du poids des voitures. En effet, du poids sera ajouté aux voitures en fonction de leur vitesse en piste, pour tenter de rapprocher le peloton et rendre les courses plus intéressantes.

Pour cette saison, Super Production Challenge recevait le support de Pneus BFGoodrich® Canada, Dimensions Portes et Fenêtres, Fix Auto, NAPA C-Max, SportRadio.ca, Ste-Rose Honda, Auto Sport Québec, Pole-Position Magazine, DaDuf Médias, Ray Production, Autocourse.ca, Flagworld Communications, Perry Performance Compétition, Racing Radios International, Kart-O-Mania, Optik Design et Mixcom Communications.

Source: Service Presse