Alpine remonte sur le podium LMP2 des 24 Heures du Mans

Le classement final des 24 Heures du Mans a été modifié après la disqualification de la LMP2,



Les équipages Signatech Alpine Matmut progressent donc au classement général : l’Alpine A470 n°35 termine sur le podium du LMP2, tandis que la n°36 est huitième.

À l’issue des vérifications techniques, des irrégularités ont été constatées pour le concurrent n°13 (modification sur la carrosserie et intervention non autorisée dans le parc fermé à l’issue de la course).

Le collège des commissaires a donc prononcé l’exclusion de cette voiture, avec une conséquence directe sur le classement de l’épreuve.

Pilotée par Nelson Panciatici, Pierre Ragues et André Negrão, l’Alpine A470 n°35 termine donc l’épreuve en quatrième position du classement général et troisième de la catégorie LMP2.

Huitième de sa catégorie, la n°36 – partagée par Romain Dumas, Gustavo Menezes et Matt Rao – marque en outre les points de la cinquième place au Championnat du Monde FIA WEC. L’équipage se hisse ainsi en troisième position du Trophée FIA LMP2.

Bernard Ollivier, Directeur général-adjoint d’Alpine

« Bien que tardive, cette décision illustre l’équité sportive qui règne en Championnat du Monde FIA WEC et aux 24 Heures du Mans. Nous regrettons simplement que notre équipe n’ait pas pu fêter le résultat de la n°35 sur le podium.

Après la victoire de l’A442B en 1978, la quatrième place de l’A470 n°35 constitue désormais le deuxième meilleur résultat au scratch d’Alpine aux 24 Heures du Mans. »

Philippe Sinault, Team principal Signatech Alpine Matmut

« La décision des commissaires nous permet de décrocher le troisième podium LMP2 d’Alpine au Mans en quatre ans. C’est une petite consolation pour l’équipe. Une partie des irrégularités sanctionnées avait été relevée et questionnée dès la fin de la matinée et il est donc dommage que la décision n’ait été prise qu’après l’arrivée.

Je n’aime pas refaire les courses avec des hypothèses, mais il faut se souvenir qu’André Negrão était en bagarre avec la n°13 et qu’il a été obligé d’attaquer très fort, dégradant un peu plus les freins qui ont lâché à 50 minutes de l’arrivée. C’est sans doute là que notre rêve d’un podium absolu aux 24 Heures du Mans s’est envolé. »

Trophée FIA Équipes LMP2 (sous réserves)

1. Jackie Chan DC Racing n°38 – 90 pts

2. Vaillante Rebellion n°31 – 52 pts

3. Signatech Alpine Matmut n°36 – 42 pts

4. Jackie Chan DC Racing n°37 – 41 pts

5. Signatech Alpine Matmut n°35 – 38 pts

5. CEFC Manor TRS Racing n°24 – 38 pts

5. G-Drive Racing n°26 – 38 pts

8. TDS Racing n°28 – 17 pts

9. Vaillante Rebellion n°13 – 14 pts

10. CEFC Manor TRS Racing n°25 – 10 pts

source: Alpine