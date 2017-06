Burke et Désilets s’illustrent

Samedi soir dernier se tenait la toute première soirée officielle pour la course au Championnat et pour la Recrue de l’année.

Malheureusement les trois premiers programmes cédulés avaient dû être cancellés à cause de la pluie en plus d’un autre programme où la finale n’a pu être disputée

Donc samedi dernier la troupe « Modlite Québec » était à l’Autodrome Drummond pour y disputer deux finales de 20 tours chacune ce qui a grandement plu aux pilotes et équipes en cause; tous étaient fins prêts et l’adrénaline était à son comble.

Nous avons remarqué la très grande quantité d’amateurs présents s’arrêter à plusieurs remorques et poser des questions concernant notre série et les bolides qui attirent de plus l’attention de par leur vitesse mais aussi de par les sorties de coin qui prouvent que nos bolides ont vraiment du « torque ».

La première finale disputée était celle inscrite normalement à l’horaire et en était une de 20 tours avec le # 37 de Phillipe Boisvert et Kevin Burke # 91 en tête de peloton laissant les 15 autres bolides derrière eux.

C’est parti mais voilà qu’au 2e passage le # 28 Éric Désilets perd une roue entre les courbes 3 et 4…jaune et à la relance Kevin Burke s’empare de la tête à son tour et c’est alors qu’une très chaude lutte se fait entre lui et Phillipe Boisvert qui ne s’en laisse vraiment pas imposer.

Pendant ce temps quelques autres pilotes remontent les positions dont le # 27 de Michaël Forcier qui parvient à se hisser en tête pour quelques tours mais Burke est trop fort, il reprend la position # 1 et remporte la finale devant Forcier parti 6e et Martin Fleurent # 52 termine bon 3e lui parti 7e.

Une très belle finale à tous points de vue.

La seconde finale eut lieu à la toute fin du programme et sur une piste vraiment exemplaire,

Cette fois Éric Désilets # 28 a réparé son bolide et s’élance en tête suivi de Michaël Forcier # 27 et Kevin Burke # 91 gagnant de la première finale est en 3e place.

Éric Pivin signaleur en chef agite le vert pour un autre 20 tours….et c’est une folle course qui se dessine…Forcier prend la position de tête mais pas pour longtemps car Désilets a vraiment l’intention de brandir le quadrillé à la sortie de son bolide et c’est exactement ce qui arrive; Michaël Forcier le suit et Kevin Burke termine 3e.

Nous avons eu droit à deux très bonnes finales et au sortir de l’autodrome les amateurs nous disaient que ce sont les Modlite » qui ont donné le « show » ce soir avec les deux finales; les amateurs adorent quand il y a des batailles de positions à tous les niveaux, le peloton était serré et des remontées à plusieurs positions…BRAVO à vous fiers pilotes de la série « Modlite Québec ».

Si vous avez opté pour ces numéros de bolides, vos points se sont accumulés à grand rythme dans notre fameux Pool Modlite Québec. Suite à ces deux finales Michaël Forcier # 27 est en tête du classement pour le Championnat tandis que Steve Comeau # S-8 domine chez les Recrues.

Notre prochaine sortie se fera du côté du RPM Speedway exceptionnellement un JEUDI….ce jeudi 22 juin prochain…soyez présents.

POOL Modlite Québec

À chacune de nos courses « comptant pour le championnat » vous pouvez faire votre POOL simplement en vous rendant sur notre site internet, cliquer sur l’onglet « Pool Modlite Québec », vous inscrire si ce n’est pas déjà fait et former votre podium de la finale selon votre bon feeling…. des points sont attribués selon vos choix….c’est facile et surtout c’est »Gratuit »…amusez-vous avec nous!

Vous voulez afficher votre commerce pour l’une ou l’autre de nos courses ou encore commanditer un événement spécial, n’hésitez pas à contacter un membre de la direction et une place de choix vous sera faite…voilà une belle occasion de vous joindre à la troupe Modlite Québec!

source: Modlite Québec