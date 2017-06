Soirée Casino à l’Autodrome Drummond

David Hébert remporte la mise

Superbe soirée pour une soirée casino, chaud et humide, les pilotes en ont sué un coup.

Le spectacle était aux rendez-vous et c’est ce qui important pour les amateurs dans les estrades, dont plusieurs qui bénéficiaient de l’entrée gratuite pour les gens de Victoriaville.

50 tours Modifiés – Formule Casino

À la mi-course les dés étaient jetés et le nombre déterminait le nombre de voitures inversées sur la grille pour la deuxième moitié de course. Michael

Parent est dominant en début de course. Pendant ce temps David Hébert remonte la meute.

Hébert passe Parent mais ce dernier ne lâche pas le morceau. Mathieu Desjardins remonte aussi et une belle lutte musclée aura lieu en lui et Hébert.

David Hébert remporte la première place de la première moitié de course, Gasoline fait tourner les dés et les 5 premières positions seront inversées.

Bilodeau travaille fort mais la première place à ce moment va à Sebastien Gougeon. Coup de théâtre, Gougeon abandonne lui qui roulait premier, donc Dany Bilodeau est premier mais ce n’est qu’une question de temps, et David Hébert reprend sa première place, suivi de Bilodeau et de Steve Bernard qui a cravaché fort pour ce podium.

1- David Hébert

2- Dany Bilodeau

3- Steve Bernard

4- Michael Parent

5- Mario Clair

Modlite – 20 tours

Au départ Philippe Boisvert s’amuse avec Burke, en début de courses les pilotes ne se gênent pas pour se frotter à trois de large. Au 13e tour

Michael Forcier vient se mêler à la fête. 13 e tour, Fortier se recolle à Burke.

Dernière relance Et Burke conserve son avance, suivi de Forcier et du président de la série, Martin Fleurent extrêmement heureux de se retrouver sur le podium après une saison 2016 ponctuée de malchances.

1- Kevin Burke

2- Michael Forcier

3- Martin Fleurent

4- Benjamin Cartier

5- Allyson Prince

32 tours Sportsman – Formule Casino

Dusseault et Manuel Piette animent le début de course aux avant-postes. Et Picotin lutte pour la 4e place. Les « top runners » de la serie partent de loin mais certains amorcent une remontée.

C’est le cas de Dany Gagné parti 8e. Manuel Piette remporte la moitié de course et les 6 positions seront inversées selon les dés. Maxime Blain pars en tête mais Felix Murray, sur une belle séquence de podium, en profite pour se hisser en avant.

Par contre Dany Gané trouve du collant et surprend Murray dans le dernier tour. Le podium sera complété par un Patrick Picotin très heureux de renouer avec les honneurs du podium, son équipe m’avait dis qu’il avait une bonne voiture en ce samedi soir « Casino Night ».

1- Dany Gagné

2- Félix Murray

3- Patrick Picotin

4- Maxime Blain

5- Eric Lefebvre

Modlite – 20 tours (reprise du 27 mai)

Après un duel de tous les instants entre Michael Forcier et Eric Désilets, avec des côtes à côte musclée, mais toujours dans le respect.

Ces deux pilotes on donnait tout un spectacle. L’avantage ira à Désilets, Michael Forcier retourne sur la deuxième marche du podium suivi du vainqueur de

la première finale Kevin Burke.

Ce dernier espérait plus lors d’une relance en fin de course mais il a manqué de « grip ». Vraiment les Modlite ont été des plus spectaculaires.

1- Eric Désilets

2- Michael Forcier

3- Kevin Burke

4- Kevin Parenteau

5- Steve Comeau

Prochain programme, samedi prochain 24 juin, série GMC Crate Motor. l’Autodrome Drummond, la doyenne des pistes de stock-car sur terre battue au Canada.

source: Marc « Enzo » Tessier – Autodrome Drummond