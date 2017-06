24 Heures du Mans: Porsche signe une 19e victoire aux 24 Heures du Mans

24 Heures du Mans 2017

A l’issue d’une édition marquée par d’innombrables rebondissements, la Porsche 919 Hybrid #2 de Bernhard/Bamber/Hartley s’impose, signant ainsi la 19e victoire du constructeur allemand dans la Sarthe. Un record historique ! Le podium est complété par deux LM P2, l’Oreca #38 du Jackie Chan DC Racing et l’Oreca #13 de Vaillante Rebellion.

Album photo Flagworld

Alors que l’on attendait les Toyota TS050 Hybrid aux premiers postes, les prototypes de l’écurie japonaise ont cumulé les coups du sort. En tête de l’épreuve depuis le début, la Toyota #7 de Conway/Kobayashi/Sarrazin et la #9 de Lapierre/Kunimoto/Lopez sont contraintes à l’abandon avant la mi-course (problème technique sur la première et accrochage avec un autre concurrent pour la seconde). Des déboires qui font le jeu de Porsche. La #1 de Jani/Loterrer/Tandy impose son rythme dès la 9e heure de course. Alors qu’elle semble en route vers la victoire, elle s’immobilise dans la ligne droite des Hunaudières à 3 h 50 de l’arrivée, avant d’abandonner. C’est donc la Porsche 919 Hybrid #2 de Bernhard/Bamber/Hartley qui s’impose malgré ses problèmes du début qui l’avaient reléguée à la 55e position après 5 heures de course. Une remontée extraordinaire ! Une troisième victoire consécutive de Porsche qui lui permet de conserver définitivement le trophée des 24 Heures du Mans. La troisième Toyota toujours en course, la #8, termine deuxième de la catégorie, mais à la 9e place du général.

En LM P2, les Vaillante Rebellion #13 et #31 s’adjugent rapidement le contrôle de la catégorie et s’échangent la première place au gré des arrêts au stand. Mais c’était sans compter sur la régularité et la fiabilité de l’Oreca 07 – Gibson #38 de l’équipage Tung/Laurent/Jarvis. Prenant l’avantage sur l’Oreca 07 – Gibson #13 à la 16e heure de course, elle profite de l’hécatombe des LM P1 pour s’afficher en tête à 3 h 00 de l’arrivée. Elle finit l’épreuve à la deuxième place au général, juste devant l’Oreca 07 – Gibson #13 de Piquet/Heinemeier Hansson/Beche. Deux LM P2 sur le podium, du jamais vu dans l’histoire des 24 Heures du Mans.

On s’attendait à un spectacle de haut niveau, la catégorie des LM GTE Pro n’a pas déçu. Aston Martin, Corvette, Ferrari, Ford et Porsche, ont livré une course à couteaux tirés. Les Aston Martin Vantage #97 et #95 ont longtemps occupé les deux premières places, étant successivement attaquées par les Corvette, Ferrari, Ford et Porsche ! Après un final épique face à la Chevrolet Corvette C7R #63 de Magnussen/Garcia/Taylor, c’est l’Aston Martin #97 de Turner/Adam/Serra qui s’impose dans la catégorie.

En LM GTE Am, après un début de course équilibré entre les Ferrari 488 GTE, Aston Martin Vantage et Porsche 911 RSR, c’est la Ferrari 488 GTE #84 de Smith/Stevens/Vanthoor qui impose son rythme et creuse l’écart sur ses poursuivants. Elle finit cette 85e édition en tête, le podium de la catégorie étant entièrement occupé par des Ferrari.

Une fois encore, l’épreuve des 24 Heures du Mans s’est montrée à la hauteur du mythe. Cette 85e édition restera marquée par le spectacle intense sur la piste, le record de 19 victoires pour Porsche et l’énorme succès populaire, 258 500 spectateurs ayant fait le déplacement pour vivre la légende du Mans.

source: Automobile Club de l’Ouest, lemans.org