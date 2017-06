24 Heures du Mans: 258 500 spectateurs

24 Heures du Mans 2017

Merci à tous nos spectateurs ! Ils sont 258 500 venus assister à la 85e édition des 24 Heures du Mans, 3e manche du Championnat du Monde d’Endurance de le FIA.

L’Automobile Club de l’Ouest se réjouit de cette affluence, preuve de l’engouement que suscite la plus grande course d’endurance au monde!

Les 24 Heures du Mans continuent à connaitre un franc succès. Une météo au beau fixe, un plateau de grande qualité, des rebondissements inattendus qui nous ont tenus en haleine jusqu’à la dernière seconde de la course, des animations et des concerts plébiscités par le public, un accueil du public toujours plus soigné et des conditions d’accès au circuit facilitées grâce aux parkings gratuits qui ont fluidifié la circulation et permis d’éviter les bouchons, tous ces ingrédients font la réussite et renforcent l’engouement des fans pour l’épreuve reine du Championnat du Monde d’Endurance de la FIA.

Merci à tous d’être venus vivre cette édition des 24 Heures du Mans 2017 et d’en faire la plus mythique course d’endurance au monde.

source: Automobile Club de l’Ouest, lemans.org