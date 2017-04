Le printemps est (enfin ) arrivé à l’Autodrome St-Eustache

Avec la présentation de l’Enduro du printemps de 200 tours

Mon grand-père disait toujours; En avril, ne te découvre pas d’un fil mais avant d’arriver en mai, montre-moi donc si tu sais ‘’chauffer’’!

Album photos de l’ Enduro 200 de 2016

Bon, ce n’est peut-être pas exactement comme ça, mais quoi de mieux pour saluer le retour de la douce température printanière que la présentation d’une course d’endurance.

Une belle occasion pour les pilotes réguliers de venir exercer leurs réflexes en vue de la saison à venir et une belle occasion également pour les ‘’pilotes amateurs’’ de démontrer leur savoir-faire.

Peu importe la motivation qui amène en piste les différents pilotes, tous ont un but commun : s’amuser!

Pilotes chevronnés et chauffeurs du dimanche, rivaliseront donc, sur la piste ovale de l’Autodrome St-Eustache afin de franchir le fil d’arrivée en première position, dimanche le 30 avril prochain.

Avec des voitures à 4-6 ou 8 cylindres simultanément en piste, on peut s’attendre à beaucoup d’action et fort probablement à un peu de tôle froissée. Cadillac, Chevrolet Camaro, Pontiac Sunfire, Ford Crown Victoria et Honda Civic, ne sont que quelques-uns des modèles de voitures qui seront en piste le 30 avril.

Pour les personnes intéressées à participer à l’évènement, les frais sont de $130.00 en pré-inscriptions ou $140.00 le jour de la course.

L’inscription comprend : l’enregistrement de la voiture, l’accès au pilote ainsi qu’à 3 mécaniciens accompagnateurs et au transpondeur électronique, servant à compiler les tours.

Les règlements sont disponibles sur le site web, autodrome.ca.

Nous vous invitons à vous inscrire auprès de l’ASE, en contactant par courriel au :

info@autodrome.ca ou par téléphone : 450-472-6222.

Pour les spectateurs, l’admission générale est de $20.00 pour les adultes, alors que les enfants de 12 ans et moins sont admis gratuitement dans l’estrade principale.

Le site ouvrira à 9h00 alors que le drapeau vert s’agitera à compter de 14h00 pour lancer le départ de l’Enduro du printemps de 200 tours.

Un bon préambule à la saison NASCAR qui débutera le 21 mai prochain.

Source : JB Communications pour Autodrome St-Eustache (photos – Flagworld)