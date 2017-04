Karl Wittmer fera ses débuts en World Challenge cette saison !

La saison 2017 de sport automobile sera sans nul doute l’une des plus captivantes pour l’équipe Ste-Rose Honda

De nouveaux défis attendent son personnel et ses pilotes. En effet, les quatre frères Wittmer ont tous vu reçu une importante promotion de leur programme de course, et c’est même un duel entre deux d’entre eux qui sera proposé aux fans de la série World Challenge !

Après avoir été champion en série canadienne des voitures de tourisme (CTCC) ces dernières années, Karl Wittmer pilotera cette saison en Pirelli World Challenge (PWC) la Accord V6 Coupé avec laquelle son frère Nick avait brillé l’an dernier dans la série américaine, récoltant deux victoires et finissant troisième au championnat des pilotes.

Passer du CTCC à la série PWC, où pas moins de 35 pilotes de classe TC (54 au total inscrits en Touring pour le premier événement, dans dix jours) se feront la lutte cette année, est un grand défi mais Karl Wittmer entend le relever avec brio.

Avec l’équipe Ste-Rose Honda, je vais entamer ma première saison complète en World Challenge et s’il est vrai que ce sera un apprentissage car je vais devoir apprendre presque tous les circuits américains en cours de saison, je suis très confiant » explique Karl Wittmer, qui ajoute : « la voiture est prête, tout le monde dans l’équipe aussi. Il ne manque que quelques outils dans le camion et on est prêt à partir en début de semaine prochaine pour la Virginie, où auront lieu les deux premières courses 2017 ! ».

L’objectif de Karl est ni plus ni moins de grimper sur le podium, « a deux occasions au moins !» confie-t-il. Les essais de la Accord V6 Coupé de l’équipe Ste-Rose Honda effectués en Virginie mi-mars se sont révélés très prometteurs. De quoi peut-être rivaliser aux premiers rangs avec son frère Nick, qui été recruté par l’équipe Samantha Tan Racing pour piloter une BMW.

« Je suis malheureux que Nick quitte notre équipe, mais très heureux pour lui ! » commente Patrik Wittmer, chef de l’équipe Ste-Rose Honda.

« Il va disposer d’une voiture conçue spécifiquement pour ce type de série, et ainsi avoir des chances de titre. Mais j’espère quand même que Karl sera en mesure de lui faire la lutte avec notre voiture dérivée de la série ! » ajoute-t-il non sans une pointe d’humour et de fierté de voir ainsi deux de ses fils participer à une série considérée comme l’une des plus compétitives au monde.

Jumeau de Karl, Kurt Wittmer poursuivra de son côté sa carrière dans la série Super Production Challenge (SPC), qui visitera les pistes du Québec et de l’Ontario cette année.

Kurt abandonnera toutefois la Honda Fit avec laquelle il avait fait des débuts remarqués l’an dernier pour piloter la Honda Civic que Karl utilisait en 2014-2015 en CTCC.

« C’est un gros défi car il y a beaucoup de pilotes très expérimentés dans la série. Mais mon ambition est de conquérir le numéro 1, être champion ! » explique Kurt, qui précise : « pour cela, je veux d’abord me concentrer sur les premières épreuves. Ce sera important de décrocher une première victoire à ce niveau de compétition, avec la Civic Ste-Rose Honda ».

À noter que l’équipe Ste-Rose Honda sera également présente dans la classe Compact du SPC. La Fit avec laquelle Kurt a disputé la saison 2016 sera désormais confiée à Jordan Redlin, un pilote originaire de Vancouver.

Redlin a brillé les dernières années en karting et a déjà disputé une course (en CTCC) avec l’équipe montréalaise l’an dernier. Comme toujours quand il s’agit de l’équipe Ste-Rose Honda, son ambition sera la victoire !

« Je pense que nos deux pilotes, Kurt et aussi Jordan Redlin, ont de bonnes chances de succès cette saison en SPC. Mais je suis réaliste : ce championnat est très disputé, il faudra éviter la moindre erreur, savoir être régulier » mentionne Patrik Wittmer.

Frère aîné de Nick, Karl et Kurt, Kuno Wittmer poursuit pour sa part sa carrière internationale cette année. Lui aussi a été promu puisque BMW Motorsport lui a confié la mission de défendre les intérêts de la marque en GT3, dans la série VLN en Allemagne.

Son objectif sera de remporter les prestigieuses 24 Heures du Nürburgring, fin mai. Il poursuit aussi son programme en classe GT Le Mans, en Endurance nord-américaine.

Les deux premières courses de Pirelli World Challenge auront lieu samedi 29 et dimanche 30 avril au Virginia International Raceway. Une semaine plus tard, le dimanche 7 mai, ce sera au tour de la série SPC de débuter sa saison, au Circuit ICAR à Mirabel (Québec), dans le cadre des « 72 minutes de printemps » (trois courses au programme).

