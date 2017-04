30 engagés aux 6 Heures de Spa

Le Championnat du Monde d’Endurance verra sa grille renforcée pour la seconde manche de la saison dans les Ardennes à Spa

Après l’ouverture de la saison le week-end dernier à Silverstone, le Championnat du Monde d’Endurance mettra le cap sur le Belgique et Spa-Francorchamps le 6 mai, pour la deuxième manche de l’année, et ultime rendez-vous avant les 24 Heures du Mans (17-18 juin).

La catégorie LM P1 pourra compter sur la présence de la troisième Toyota TS050 Hybrid, confiée à Stéphane Sarrazin, Nicolas Lapierre et Yuji Kunimoto, en plus des deux prototypes nippons et des deux Porsche 919 Hybrid engagés à l’année en WEC.

James Rossiter sera une nouvelle fois aligné sur la CLM P1/01 du Team ByKolles, au côté de Oliver Webb et Dominik Kraihamer.

En LM P2, Signatech Alpine verra le renfort de Romain Dumas pour évoluer sur l’Alpine A470 de Signatech Alpine avec Matt Rao et Gustavo Menezes. L’autre principal changement dans la catégorie consiste en l’arrivée d’une Ligier JS P217, avec l’exemplaire du Tockwith Motorsports de Nigel Moore, Philip Hanson et Karun Chandhok qui se confronteront aux Oreca 07.

Pas de changement en revanche dans les catégories GTE Pro et GTE Am.

Liste des engagés 6 Heures de Spa

source: Autohebdo.fr – Pierre Tassel