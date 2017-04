Extension de trois ans de l’accord de coopération entre la FIA et l’ACO

Le partenariat valide jusqu’à la fin de la saison 2020

Pierre Fillon, Président de l’Automobile Club de l’Ouest (ACO) et Jean Todt, Président de la Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) ont signé une extension de trois ans de l’accord de coopération concernant le Championnat du Monde d’Endurance (FIA WEC), prolongeant ainsi le partenariat jusqu’à la fin de la saison 2020.

Le document a été formellement paraphé devant la presse internationale, réunie à Silverstone pour la manche d’ouverture de la saison 2017 du Championnat du Monde d’Endurance (FIA WEC), au cours d’une conférence de presse à laquelle Lindsay Owen-Jones, Président de la Commission Endurance de la FIA, assistait également.

Jean Todt, Président de la FIA :

« Je suis ravi d’annoncer l’extension de l’accord de coopération avec l’ACO en tant que promoteur du Championnat du Monde d’Endurance (FIA WEC). L’endurance a toujours été une composante fondamentale du sport automobile et je me réjouis de poursuivre l’étroite collaboration entre les équipes de la FIA et de l’ACO. »

Pierre Fillon, Président de l’ACO :

« Quand nous avons annoncé notre collaboration en 2011, beaucoup de gens étaient sceptiques. Je pense qu’aujourd’hui, après cinq saisons réussies et à l’aube d’une nouvelle saison, nous pouvons dire que le partenariat fonctionne. Le championnat est solide et les équipes de l’ACO et de la FIA travaillent ensemble de façon constructive.

Je voudrais remercier Jean Todt pour tout ce qu’il a fait pour que ce championnat existe. C’est avec un immense plaisir que je signe l’extension de ce partenariat au nom de l’ACO. »

source: ACO – Crédit photo : Adrenal Media / WEC