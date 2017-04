Zak Brown : Il n’y aura pas de solution rapide pour McLaren

Un problème amené à durer jusqu’à la mi-saison

L’équipe McLaren est allée d’humiliation en humiliation à Bahreïn. Après le non-départ de Vandoorne, Alonso a déclaré qu’il n’avait jamais manqué autant de puissance avant de finir par abandonner.

L’équipe est aujourd’hui dixième et dernière du championnat et Zak Brown reconnaît qu’une solution sera très difficile à trouver à court terme, voire même à moyen terme.

« Nous avons eu de nombreux problèmes ce week-end et je me sens mal pour Stoffel qui n’a pu courir » regrette Brown. « Nous devons résoudre nos problèmes, notre partenaire doit résoudre ses problèmes et nous devons le faire vite. Malheureusement, il n’y a pas de solution rapide dans notre sport ».

« Menacer n’est pas une bonne approche dans la vie. Nous avons de nombreuses réunions avec Honda, le président était là pour les trois premières courses. Il faut vite résoudre le problème mais ces courses hors de l’Europe compliquent d’éventuelles solutions. J’aimerais être plus optimiste pour la Russie mais ce sera pareil ».

Honda aura besoin d’au moins un mois pour résoudre les problèmes de vibrations qui parasitent toutes les performances de la monoplace depuis le début du mois de février et les premiers essais de Barcelone.

« Nous verrons de nouvelles choses sur la voiture et le moteur en Europe dont nous espérons qu’elles amélioreront notre situation. Il faudra quelques courses mais ce sera réalistement à la mi-saison ».

Avec un Fernando Alonso en fin de contrat quand la saison touchera à sa fin, il apparaît difficile pour McLaren de trouver les arguments nécessaires à une prolongation. Il en va de même pour attirer un autre pilote de pointe.

« Si nous donnons à Fernando une bonne voiture, je suis confiant quant à notre capacité à le garder. Il aime cet environnement de travail, c’est génial de travailler avec lui. Il est frustré mais il joue en équipe et nous aide à être motivés, nous voulons que lui et Stoffel disposent d’une bonne voiture ».

« Tout le monde dans le paddock a une place pour lui et aimerait lui parler. Nous ne mettons pas tous nos œufs dans le même panier, ce serait irresponsable, mais il est celui que nous voulons dans la voiture et nous en discuterons cet été quand nous aurons une meilleure vue d’ensemble de notre situation ».

source: nextgen-auto.com