World Series F V8 3.5 – Fittipaldi réalise le doublé

Pietro Fittipaldi a signé un doublé à Silverstone

Il repart en solide leader de la World Series Formula V8 3.5.

Pietro Fittipaldi (Lotus) a de nouveau converti sa pole en victoire en remportant la Course 2 de la World Series Formula V8 3.5 à Silverstone (Grande-Bretagne).

Le Brésilien est resté hors de portée de la concurrence malgré une voiture de sécurité qui a détruit son avance suite à l’accrochage entre Matevos Isaakyan (SMP Racing by AVF) et Nelson Mason (Teo Martin Motorsports) survenu au virage de Brooklands.

Le Brésilien s’est finalement imposé devant Egor Orudzhev (SMP Racing by AVF), parti de la 5e position sur la grille, qui sauve son week-end après avoir été déclassé de la Course 1 suite à une inspection technique qui a révélé un poids minimal non respecté. Le Russe s’est emparé de la 2e place à l’issue des arrêts aux stands.

Roy Nissany (RP Motorsport) a complété le podium après avoir profité du mauvais envol de René Binder (Lotus) qui échoue en 4e position derrière son ancien coéquipier. Konstantin Tereschenko (Teo Martin Motorsport) complète le top cinq en terminant premier rookie.

source: Autohebdo.fr – Jacques-Armand Dupuis, à Silverstone