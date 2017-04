Une domination mal récompensée pour Alpine

Le Championnat du Monde d’Endurance FIA WEC a débuté aujourd’hui avec les 6 Heures de Silverstone

L’Alpine A470 de Nicolas Lapierre / Gustavo Menezes / Matt Rao termine cette première course en quatrième position.

Signatech Alpine Matmut a pourtant dominé la majeure partie de la course, mais la stratégie de l’équipe a été mise à mal par l’intervention de la voiture de sécurité.

Deux Alpine A470 seront engagées lors de la prochaine manche, programmée le 6 mai à Spa-Francorchamps (Belgique).

Disputées sur une piste sèche, les trois séances d’essais libres permettaient à l’équipe de parfaire la mise au point de l’Alpine A470. Lors des qualifications, Signatech Alpine Matmut attendait avant de dévoiler son jeu.

Dernière voiture à prendre la piste, la n°36 était successivement confiée à Matt Rao puis Nicolas Lapierre. À la moyenne de leurs meilleurs tours, les pilotes Alpine s’adjugeaient la deuxième performance, à seulement 46/1000e de la pole position !

Dimanche, le temps restait clément au moment du départ, même si la pluie était annoncée pour le début d’après-midi. Dès les premiers virages, Nicolas Lapierre s’emparait de la tête des LMP2. Tout en veillant à préserver ses gommes, le Haut-Savoyard ne tardait pas à se ménager un écart significatif sur ses poursuivants.

À l’issue de ses deux relais, Nicolas passait le volant à Gustavo Menezes. Au fil des tours, le Californien consolidait son avance. Après 2h30 de course, alors qu’il comptait une trentaine de secondes de marge, Gustavo était confronté à la première véritable averse de la course.

Mais il parvenait à rester en piste sans recourir aux gommes sculptées et il achevait son triple relais au moment où la course était neutralisée une première fois, sous régime de « full course yellow ».

Lorsque Matt Rao prenait la piste, il comptait une minute d’avance sur le reste du peloton des LMP2. Mais cet écart patiemment construit s’évanouissait lors d’une longue neutralisation derrière la voiture de sécurité. À la reprise, le pilote Silver parvenait à contenir ses poursuivants. En délicatesse avec ses pneus, il devait pourtant céder sous les assauts de Vaxivière (#28) et Laurent (#38).

Malgré un arrêt pour changer le pneumatique avant-gauche – soumis à de fortes contraintes sur le circuit anglais – il ne parvenait pas à retrouver une voiture au comportement équilibré.

Pour la fin de course, Nicolas Lapierre faisait son retour au volant de l’A470. Cinquième à 1h20 du drapeau à damiers, il jetait toutes ses forces dans la bataille. Après avoir rapidement gagné une position, Nicolas était confronté à des problèmes de boîte de vitesses.

Dès lors, l’équipe décidait de jouer la carte de la sécurité et de se contenter de la quatrième position.

Ils ont dit:

Bernard Ollivier, Directeur général-adjoint d’Alpine

« L’issue de cette course est frustrante, mais cela démontre que rien n’est jamais acquis. Nous sommes passés par toutes les émotions lors de ces six heures. Après avoir mené avec plus d’une minute d’avance, le jeu des arrêts et l’entrée de la voiture de sécurité nous ont fait rétrograder jusqu’au cinquième rang.

Nous terminons quatrièmes à la force du poignet, mais nous méritions certainement mieux. Silverstone ne veut décidément pas nous sourire ! En tous cas, ce week-end confirme que la concurrence est affûtée et que le niveau du LMP2 s’est encore élevé d’un cran. Nous irons à Spa-Francorchamps avec une motivation décuplée et deux Alpine A470 pour défendre nos chances ! »

Philippe Sinault, Team Principal Signatech Alpine Matmut

« Nous avions opté pour une stratégie agressive, qui a payé pendant plus de la moitié de la course. Après la neutralisation derrière la voiture de sécurité, nous nous sommes retrouvés au départ d’une nouvelle épreuve… mais sans pneus frais et sans avoir ‘passé’ notre pilote Silver.

Matt a hérité d’une situation compliquée en se retrouvant en slicks sur une piste encore humide et devant le reste du peloton. Il a attaqué pour se défendre, mais cela a dégradé ses gommes et nous perdu encore plus de temps.

Je préférerai retenir de cette course les aspects positifs : la mobilisation de l’équipe, notre niveau de performance et notre stratégie qui nous a permis de compter plus d’une minute d’avance à la régulière. »

SIGNATECH ALPINE MATMUT N°36

Nicolas Lapierre

« Je suis déçu, car nous avions la vitesse pour gagner. Après la mi-course, nous avions une confortable avance qui nous permettait de gérer. La voiture de sécurité a ruiné nos espoirs et ce n’est vraiment pas facile à accepter… En revanche, nous pouvons nous satisfaire de l’équilibre de la voiture. Nous étions parmi les plus rapides en piste. Nous allons analyser les points positifs et négatifs pour être plus forts lors des prochaines courses. »

Gustavo Menezes

« Je crois que cette course a été intéressante à suivre ! Nicolas a été incroyable au départ, puisqu’il était en tête dès le premier virage. Nous avons continué à augmenter notre avance lorsque j’ai pris le volant. Quand la pluie s’est mise à tomber, l’équipe m’a demandé de rester calme et de ne pas prendre de risques. La piste a vite séché et j’ai pu enchaîner un triple relais sur un bon rythme. Malheureusement, tous nos efforts ont été anéantis par la neutralisation. Cela fait aussi partie de la course… En tous cas, la voiture était fantastique à conduire aujourd’hui. Nous avions le potentiel pour gagner. »

Matt Rao

« Nicolas et Gustavo avaient fait du bon boulot en début de course, puisque je disposais d’une solide avance en montant dans la voiture. Mon relais a bien débuté et je parvenais à maintenir l’écart malgré la pluie et les neutralisations ‘full course yellow’. Avec l’entrée de la voiture de sécurité, toutes les LMP2 se sont regroupées et notre avance a été réduite à néant. J’ai attaqué pour conserver la première place, mais les pneus se sont vite dégradés et je ne pouvais plus me défendre à cause d’un important survirage. Je suis déçu que la voiture de sécurité ait ainsi ruiné notre course. »

Résultat: 6 Heures de Silverstone

1. Jackie Chan DC Racing n°38 – 184 Tours

2. Vaillante Rebellion n°31 +19’’376

3. TDS Racing n°28 +21’’268

4. Signatech Alpine Matmut n°36 +1 tour

5. G-Drive Racing n°26 +1 tour

6. CEFC Manor TRS Racing n°24 +1 tour

7. CEFC Manor TRS Racing n°25 +2 tours

8. Jackie Chan DC Racing n°37 +2 tours

9. Vaillante Rebellion n°13 +12 tours

Trophée FIA LMP2 Équipes

1. Jackie Chan DC Racing n°38 – 25 points

2. Vaillante Rebellion n°31 – 18 points

3. TDS Racing n°28 – 15 points

4. Signatech Alpine Matmut n°36 – 12 points

5. G-Drive Racing n°26 – 11 points

6. CEFC Manor TRS Racing n°24 – 8 points

7. CEFC Manor TRS Racing n°25 – 6 points

8. Jackie Chan DC Racing n°37 – 4 points

9. Vaillante Rebellion n°13 – 2 points

source: Alpine