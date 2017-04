FFSA GT-C1 : SpeedCar et le duo Wallgren-Castelli s’imposent à Nogaro

La première manche du FFSA GT version GT4 a été remportée par la Ginetta G55 n°444 du Team SpeedCar de Rodolphe Wallgren et Gaël Castelli

La marque Ginetta a brillé en terre gersoise ce dimanche pour la première manche du FFSA GT 2017 sur le tracé de Nogaro.

Avec le duo Rodolphe Wallgren et Gaël Castelli, le Team SpeedCar conclut la journée avec une victoire décrochée de main de maître face aux Porsche Cayman, présentes en nombre parmi la liste des engagés.

Si le Porsche Cayman Clubsport GT4 Energy by ART du duo Ferté – Demoustier, parti depuis la pole, a longtemps tenu les rênes de la course avant que Gaël Castelli ne profite d’une Ginetta G55 très agile sur la piste de Nogaro et ne vienne passer à moins de 20′ de l’arrivée Grégoire Demoustier.

Castelli franchit finalement la ligne d’arrivée avec plus de 15″ d’avance sur le Porsche Cayman – CD Sport de Mike Parisy – Gilles Vannelet, Parisy ayant pris le meilleur dans les dix dernières minutes sur Demoustier. Ce dernier sécurise toutefois la troisième marche du podium pour Energy by ART.

Le top 5 est complété par les Porsche du Vic’Team de Trémoulet-Jouffret et de TFT Racing de Iannetta – Clément. En Am, Ginetta s’impose également avec la G55 n°666 du Team CMR de Cabannes – Michal. La seconde course du week-end de Pâques se déroulera demain à 14h.

source: Autohebdo.fr – Pierre Tassel à Nogaro