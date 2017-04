Yamaha remporte les 24 Heures Motos 2017

Yamaha s’impose au Mans pour la 4e fois de son histoire

74 500 spectateurs sont venus assister à la grande fête de la moto et au sacre de la Yamaha n°94 du GMT 94 pilotée par David Checa, Niccolo Canepa et Mickael Di Meglio.

A l’issue des 24 Heures Motos, marquées par une lutte acharnée aux avant-postes et de nombreux faits de course, Yamaha s’impose au Mans pour la 4e fois de son histoire et Suzuki conserve la tête du Championnat du Monde FIM d’Endurance (FIM EWC) après la 2e manche.

Enjeux sportifs, concerts, animations, nouveautés, météo clémente et ambiance de fête, tous les ingrédients étaient réunis pour faire des 24 Heures Motos 2017, LA grande fête de la moto. Les 74 500 spectateurs venus assister à la 40e édition de l’épreuve ne s’y sont pas trompés et l’ACO enregistre la meilleure fréquentation des cinq dernières années pour les 24 Heures Motos.

L’attractivité sportive d’une course indécise jusqu’à la fin, alliée à des animations en phase avec les attentes des spectateurs – dont des concerts ayant réunis plus de 15 000 personnes – permettent d’ancrer toujours plus les 24 Heures Motos au calendrier des grands événements sportifs. Preuve de l’intérêt toujours croissant que suscite l’endurance moto pour les passionnés comme les non-initiés.

Sportivement, la bataille a été intense et le résultat indécis jusqu’à la dernière minute pour établir l’ordre du podium. Les deux Yamaha officielles n°94 et n°7 se sont disputées la première place un long moment avant que l’équipe du GMT 94 Yamaha composée de David Checa, Niccolo Canepa et Mickael Di Meglio, remporte finalement avec brio la 40e édition des 24 Heures Motos. Cette performance permet à la marque japonaise d’être sacrée pour la 4e fois de son histoire sur la course sarthoise. Le trio a également battu un record de distance en bouclant 860 tours en 24 heures soit 16 de plus que le précédent qui datait de 2012. David Checa remporte les 24 Heures Motos pour la 2e fois (2005, déjà avec le GMT 94), tandis que Niccola Canepa et l’ancien pilote de Grand Prix, champion du monde 125cc en 2008, Mickael Di Meglio signe une première victoire.

La deuxième place revient à la Yamaha n°7 du YART-Yamaha qui réalise une très belle performance sur le double tour d’horloge sarthois. Le podium est complété par la Kawasaki n°11 du Team SRC Kawasaki, qui a réussi une très belle remontée après sa chute de début de course et qui devance de seulement 45 secondes la Suzuki n°1 du SERT.

A l’issue d’une course très disputée, Julien Enjolras, Dylan Buisson et Kevin Denis du Tati Team Beaujolais Racing sur la Kawasaki n°4 tirent leur épingle du jeu et remporte la catégorie Superstock. La Yamaha n°96 du Moto Ain CRT et la Yamaha n°333 du Yamaha Viltaïs Experience se classent respectivement deuxième et troisième.

Clin d’œil à l’équipage 100% féminin du Girls Racing team qui boucle les 24 Heures Motos en 30e position.

Sur les trois machines engagées en Supertwin, seule la Ducati n°81 du No Limits Special Team Ducati rallie l’arrivée à la 37e place du général.

Enfin, la Metiss n°45 engagée par le Metiss JCL Moto du trio Christophe Michel, Billy Cornut et Emmanuel Cheron, termine 25e au classement général et remporte pour la deuxième fois consécutive les 24 Heures Motos dans la catégorie Expérimental.

La troisième manche du Championnat du Monde FIM d’Endurance se déroulera les 19 et 20 mai lors des 8 Heures d’ Oschersleben en Allemagne.

Le prochain rendez-vous de la moto sur le Circuit Bugatti du Mans sera le Grand Prix de France, du 19 au 21 mai.

source: Automobile Club de l’Ouest, lemans.org