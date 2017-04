Vettel gagne à Bahreïn devant les Mercedes !

Deuxième victoire en trois courses pour l’Allemand

Le Grand Prix de Bahreïn va se disputer de nuit et le premier abandon intervient alors que les monoplaces se placent sur la grille de départ : Stoffel Vandoorne subit un problème mécanique sur son MGU-H.

Sa McLaren n’est pas amenée sur la grille et le Belge, décidément peu chanceux en ce début de saison, ne participera pas à la course. La relation avec Honda devrait encore en prendre un coup après ce nouveau revers.

La température a chuté à Sakhir et jamais dans le week-end il a fait aussi peu chaud, ce qui devrait arranger Mercedes sur le papier. De plus, le vent s’est levé, reste à voir si les pilotes en seront perturbés.

C’est parti ! Très bon départ des Mercedes et surtout de Bottas, Hamilton se fait passer par Vettel ! Verstappen a dépassé Räikkönen et Massa dépasse finalement le Finlandais tandis que Verstappen dépasse à son tour Daniel Ricciardo !

Derrière, Hulkenberg est 8e devant Grosjean et Kvyat, alors que Palmer a perdu une place face à Ocon et n’arrive pas à reprendre le Français.

Tout droit de Daniil Kvyat ! Le Russe repart dernier et Ocon est 10e, alors que Sainz a pris la 11e place à Jolyon Palmer. Pérez est remonté 13e, soit 5 places de mieux que sur la grille, et devance Stroll et Alonso. Magnussen est 16e, devant Wehrlein, Kvyat et Ericsson.

Vettel arrive à suivre Bottas mais perd 2 dixièmes sur le Finlandais alors que Verstappen signe le meilleur tour en course dans la 2e boucle. Les 4 hommes de tête tournent en 1’36″ tandis que derrière, il y a plusieurs dixièmes d’écart.

Ricciardo accélère mais seuls Bottas et Vettel gardent le même rythme d’un tour à l’autre, tandis que Lewis Hamilton accuse près d’une seconde de retard sur Vettel.

Meilleur tour en course pour Bottas dans la 4e boucle ! Le Finlandais accélère et derrière, ses poursuivants concèdent entre 1 et 3 dixièmes. Räikkönen est très lent en revanche et tourne plus d’une seconde plus lentement que son équipier.

Bottas est prévenu par radio que la température de ses pneus est un peu trop élevée alors que le Finlandais a pourtant piste libre, et la sanction est immédiate puisque Vettel revient à moins d’une demi-seconde.

Les trois hommes de tête sont en 1 seconde ! Vettel se fait pressant sur Bottas et Hamilton se rappelle à l’Allemand, tandis que derrière, les Red Bull assistent à cette lutte de près puisque Verstappen revient également.

Räikkönen arrive à passer Massa dans le 8e tour et va désormais avoir piste libre pour récupérer les 4 secondes qui le séparent des Red Bull. Hamilton perd du temps sur Vettel alors que Verstappen est revenu sur l’Anglais !

Malgré une mauvaise vitesse de pointe face aux Mercedes, Vettel et Verstappen arrivent à mettre la pression sur Bottas et Hamilton ! Stroll anticipe son arrêt pour changer de pneus suite à un plat sur l’un de ses pneus. Verstappen se plaint d’être coincé et avoue être plus rapide que la Mercedes.

Magnussen est à l’arrêt suite à un problème mécanique. Le drapeau jaune est sorti pour permettre d’éloigner la Haas en panne.

Après 10 tours, les 5 premiers du classement sont regroupés en moins de 3 secondes ! Bottas se plaint d’un manque d’adhérence de ses pneus arrière mais c’est Sebastian Vettel qui s’arrête le premier ! Persuadé d’être le plus rapide en course, l’Allemand tente l’undercut !

Il repart en pneus super-tendres, ce qui confirme une stratégie à deux arrêts, mais Vettel ressort maintenant derrière Sergio Pérez, ce qui pourrait ralentir l’Allemand. En revanche, Max Verstappen propose une stratégie similaire chez Red Bull.

Pour la première fois de sa jeune carrière, Lance Stroll signe le meilleur temps provisoire de la course. Comme il l’a demandé, Max Verstappen est appelé à son box ! Esteban Ocon s’arrête aussi.

Sortie de piste pour Max Verstappen ! En pneus neufs, le Néerlandais rate son freinage et va s’échouer dans le mur, c’est une rupture de frein pour le pilote Red Bull.

Vettel est déjà remonté à la 6e place et écrase le meilleur temps de près de deux secondes ! L’Allemand fait le nécessaire pour ressortir en tête de course !

Stroll est arrêté en piste ! La voiture de sécurité entre en piste et Ferrari avait anticipé un tel cas de figure en faisant rentrer Kimi Räikkönen au moment de la sortie de piste de Verstappen. Le pilote Williams se plaint d’avoir été percuté et Sainz est également à l’arrêt !

Les deux Mercedes s’arrêtent en même temps ! Bottas s’arrête et repart mais l’arrêt du Finlandais a été très long et les deux hommes ont perdu du temps !

Bottas est reparti en pneus super-tendres alors que Hamilton est relancé en pneus tendres. Le ralenti montre que Sainz sortait des stands et qu’il a tenté un dépassement sur Stroll, ce qui est totalement improbable. Le pilote Toro Rosso est clairement en tort.

Hamilton est sous enquête pour avoir délibérément freiné en piste car, voyant Bottas s’arrêter devant lui, l’Anglais a essayé de ralentir pour ne pas être stoppé derrière son équipier, mais a ralenti directement en piste.

Après cette salve d’arrêts, Sebastian Vettel mène la course devant Valtteri Bottas, Daniel Ricciardo, Lewis Hamilton et Felipe Massa. Räikkönen est derrière le Brésilien et devance Hulkenberg, Ericsson qui a choisi de ne pas s’arrêter, Pérez et Grosjean.

Après seulement 15 tours, il y a déjà 5 abandons avec Sainz, Stroll, Verstappen, Magnussen et Vandoorne qui n’avait pas pris le départ.

La course est relancée et Bottas attaque Vettel mais reste derrière l’Allemand ! Hamilton dépasse Ricciardo et l’Australien perd son rythme puisqu’il est passé par Massa et Räikkönen.

Alonso entame sa remontée et dépasse Palmer puis Ericsson alors que Lewis Hamilton est pénalisé ! L’Anglais écope de 5 secondes à son prochain arrêt (ou en fin de course) pour avoir inopinément ralenti Ricciardo au moment des arrêts !

Alors qu’il retient Hamilton, plus rapide, Bottas est prévenu par radio : « Tu as deux tours pour revenir à moins d’une seconde de Vettel, sinon… »

Le Finlandais reçoit l’ordre de laisser passer Lewis Hamilton et refuse ! Bottas justifie qu’il arrive à s’éloigner de son équipier et prend un petit dixième, le tout à une demi-seconde au tour de Vettel qui s’envole !

Bottas accélère pour montrer qu’il n’est pas légitime de lui demander de laisser passer Hamilton et relègue son équipier à 1.3s.

Räikkönen finit par déborder Massa pour reprendre la 4e place tandis qu’en tête, Vettel s’éloigne et monte à 4 secondes d’avance !

Palmer et Kvyat s’accrochent légèrement et l’Anglais y laisse un bout d’aileron. Hamilton passe finalement Bottas et va essayer d’aller chercher Vettel !

Les super-tendres de Bottas s’effondrent et le Finlandais tourne très lentement ! Hamilton essaie d’aller chercher Vettel mais ce sont désormais plus de 6 secondes qui séparent les deux hommes !

La situation ressemble désormais à une énigme pour Mercedes : l’un des pilotes est légèrement plus rapide que Vettel mais va devoir perdre 5 secondes en guise de pénalité tandis que l’autre, sans pénalité, tourne près d’une seconde plus lentement !

Bottas s’arrête ! Très lent, le Finlandais change de gommes et repart en tendres alors que derrière, Palmer et Kvyat se touchent encore, ce qui permet à Alonso de dépasser la Renault.

La durée de vie des gommes de Lewis Hamilton va être l’élément crucial pour cette fin de course puisque le pilote Mercedes remonte sur Vettel et que la Ferrari va devoir repasser par les stands !

Vettel s’arrête ! L’Allemand repart avec 18 secondes de retard sur Hamilton alors que Bottas signe le meilleur temps ! Reste à voir si Hamilton va pouvoir terminer sans s’arrêter avec ses pneus tendres.

Romain Grosjean s’est arrêté une dernière fois et se retrouve pour le moment 12e, peut-être des points à venir pour le Français ! Meilleur tour en course pour Vettel qui est déjà revenu sur son équipier !

Plus d’une seconde de mieux que Hamilton pour Vettel et l’Allemand pourrait au moins se rapprocher à moins de 5 secondes de la Mercedes, ce qui lui offrirait la victoire.

Vettel double Räikkönen en ligne droite mais reçoit en même temps l’ordre de moins attaquer car ses pneus ne tiendront pas à ce rythme-là. Si Hamilton ne s’arrête plus, Vettel doit récupérer 10 secondes en 20 tours !

Räikkönen se plaint de problèmes dont on ne connaît pas la cause et s’arrête aux stands alors que Bottas dépasse Ricciardo et prend la 3e place.

Hamilton rentre aux stands ! Ricciardo signe le meilleur temps en pneus super-tendres et c’est peut-être ce qui donne une idée aux mécaniciens de Mercedes qui chaussent pourtant des pneus tendres.

C’est très long, forcément, puisqu’il a 5 secondes de pénalité, et il ressort avec près de 20 secondes de retard sur Vettel !

Derrière, Massa est 6e, Pérez 7e, Grosjean 8e et Hulkenberg 9e, mais Ocon revient rapidement sur l’Allemand. Wehrlein est héroïque et pointe à la 11e place, avec un rythme pourtant désastreux.

Hamilton se plaint d’avoir reçu des pneus tendres et non super-tendres, mais l’équipe assure que selon la télémétrie, c’est la meilleure option. L’Anglais signe le meilleur tour en 1’32″962 !

A 12 tours de la fin, et si Hamilton continue à reprendre 1.5s par tour à Vettel, il pourrait être derrière la Ferrari dans les deux derniers tours !

Hamilton garde son rythme alors qu’il ne reste que 10 tours mais Vettel accélère un peu, ce qui pourrait lui permettre de se prémunir d’un retour de la Mercedes. En attendant, il y a moins de deux secondes entre les Mercedes, et Hamilton accélère en 1’32″798 !

Hamilton reçoit à la radio le message selon lequel il a le rythme pour aller chercher Vettel ! Au rythme actuel, il a plus précisément le rythme pour aller le rattraper, mais pas le dépasser.

Le dépassement de Bottas a quand même coûté du temps à Hamilton qui ne reprend que 7 dixièmes à Vettel lors du 47e tour !

Bottas est en revanche très lent et pourrait perdre son podium au profit de Räikkönen qui lui reprend plus d’une seconde au tour !

Hamilton tourne actuellement plus d’une seconde au tour plus vite que Vettel qui perd un peu de temps derrière Palmer ! Bottas a accéléré et devrait garder son podium alors que derrière, Ricciardo est toujours cinquième et devance toujours Massa, Pérez, Grosjean, Hulkenberg et Ocon.

Heureusement pour Vettel, il limite à 1 seconde la perte au tour quand la piste est libre devant lui et c’est bientôt Hamilton qui va revenir sur les retardataires !

Avant même de revenir sur eux, Hamilton commence à sentir une certaine usure sur ses gommes et ne reprend que 6 dixièmes à Vettel dans le 51e tour.

Drapeau jaune en piste, double drapeau jaune précisément, car Marcus Ericsson est arrêté juste au bord de piste suite à une casse moteur.

La voiture de sécurité ne sort pas et les commissaires poussent la Sauber hors du bord de piste, la course reprend ses droits et Vettel a désormais 6.4 secondes de retard au moment où il arrive sur la Sauber de Wehrlein. La Ferrari est dans le trafic mais c’est un obstacle que rencontrera Lewis Hamilton peu après.

Vettel semble avoir fait le plus dur pour aller chercher la victoire car à trois tours du but, il possède toujours 6 secondes d’avance maintenant que Lewis Hamilton est dans le trafic.

La McLaren d’Alonso semble touchée par un problème… aurait-elle eu un coup de stress à l’idée de rencontrer un drapeau à damiers ?

Ce ne sera pas le cas puisque l’Espagnol confirme un problème moteur et rentre aux garages à deux tours de l’arrivée pour un sixième abandon en six départs pour McLaren. Quelle catastrophe !

Devant, Vettel est toujours maître de la course et roule maintenant plus vite que Lewis Hamilton alors que la Mercedes est dans le trafic. Derrière, Räikkönen est revenu sur Bottas mais devrait manquer de temps pour aller chercher le podium.

Vettel passe la ligne et remporte le Grand Prix de Bahreïn ! C’est sa deuxième victoire en trois courses et il prend huit points d’avance au championnat sur Hamiton qui termine deuxième !

Bottas termine sur le podium, son 2e cette saison, et devance Räikkönen, Ricciardo sur la seule Red Bull rescapée, et Massa. Pérez signe encore une belle performance avec la 7e place en étant parti 18e tandis que Grosjean, Hulkenberg et Ocon complètent le top 10 !

C’est la 3e fois que le Français termine dixième, un très bon résultat pour lui ! Ferrari prend la tête au classement des constructeurs alors que Renault marque ses premiers points. Seules Sauber et McLaren, désormais dernière du classement au jeu des meilleures positions, n’ont pas inscrit le moindre point.

Pour la première fois de la saison, deux pilotes Français terminent dans les points !

Résultat:

Pos. Pilote Equipe Ecart Arrêts 01 Sebastian Vettel Ferrari 57 laps – 1h33m53.373s 2 02 Lewis Hamilton Mercedes AMG +6.660 2 03 Valtteri Bottas Mercedes AMG +20.397 2 04 Kimi Raikkonen Ferrari +22.475 2 05 Daniel Ricciardo Red Bull Tag Heuer +39.346 2 06 Felipe Massa Williams Mercedes +54.326 2 07 Sergio Perez Force India Mercedes +62.606 2 08 Romain Grosjean Haas Ferrari +74.865 2 09 Nico Hulkenberg Renault F1 +80.188 2 10 Esteban Ocon Force India Mercedes +95.711 2 11 Pascal Wehrlein Sauber Ferrari +1 lap 1 12 Daniil Kvyat Toro Rosso Renault +1 lap 2 13 Jolyon Palmer Renault F1 +1 lap 2 14 Fernando Alonso McLaren Honda DNF 3 15 Marcus Ericsson Sauber Ferrari DNF 1 16 Carlos Sainz Toro Rosso Renault DNF 1 17 Lance Stroll Williams Mercedes DNF 1 18 Max Verstappen Red Bull Tag Heuer DNF 1 19 Kevin Magnussen Haas Ferrari DNF 0 20 Stoffel Vandoorne McLaren Honda DNS 0

source: nextgen-auto