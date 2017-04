Toyota remporte les 6 Heures de Silverstone (+photos)

Grâce à un dépassement de Sébastien Buemi sur la Porsche 919 Hybrid n°2 de Brendon Hartley dans les dix dernières minutes de la course

Toyota décroche la victoire aux 6 Heures de Silverstone, première manche du WEC 2017 avec six secondes d’avance sur la LM P1 allemande.

Le podium est complété par la seconde 919 Hybrid n°1 de Nick Tandy, associé à André Lotterer et Neel Jani. En LM P2, Oliver Jarvis, engagé sur la Oreca 07 n°38 du Jackie Chan DC Racing avec Ho-Pin Tung et Thomas Laurent, franchit la ligne en vainqueur devant la Oreca 07 n°31 Vaillante Rebellion de Senna – Prost – Canal et la n°28 TDS Racing de Perrodo – Collard – Vaxivière.

Ford l’emporte en GTE Pro avec la GT n°67 de Harry Tincknell – Pipo Derani – Andy Priaulx, qui précède la Ferrari 488 AF Corse n°51 de Pier Guidi – Calado – di Grassi et la Porsche 911 RSR n°91 de Makowiecki – Lietz.

L’Aston Martin n°98 de Lamy – Lauda – Dalla Lana l’emporte en GTE Am devant la Ferrari 488 n°54 Spirit of Race de Molina – Flohr – Castellacci et la Ferrari 488 n°61 de Matt Griffin, associé à Keita Sawa et Weng Sun Mok.

