Simon entouré de légendes en 2017 !

La saison 2017 de Simon Gachet sera placée sous le signe de la légende. On retrouve en effet dans son environnement immédiat de très grands noms de l’automobile et du sport.

L’Isérois se prépare à affronter un double programme passionnant qui débutera… par le double défi de disputer une course à Silverstone puis deux autres à Nogaro lors du même week-end de Pâques ! Il alternera donc entre le baquet de la Ligier de Panis-Barthez Compétition en ELMS et celui de la McLaren d’Energy by ART en championnat de France FFSA GT.

La continuité en European Le Mans Series

Simon Gachet a tout tenté au cours de l’hiver pour grimper un échelon et atteindre la catégorie LMP2 en endurance. En dépit du soutien massif de l’équipe Panis-Barthez Compétition, ce projet n’a pu aboutir cette année. Simon Gachet poursuivra tout de même l’expérience dans la discipline avec une nouvelle campagne au volant de la Ligier JS P3-Nissan LMP3 du team dans le cadre de la European Le Mans Series.

Simon : « Nous avons bien travaillé avec le staff et mes équipiers lors du Prologue de l’ELMS fin mars à Monza. Je repars avec Eric Debard, qui a énormément progressé depuis l’an passé, et Theo Bean, un jeune Américain qui aura beaucoup à apprendre sur nos circuits mais qui affiche un bon potentiel. En 2016, nous avons montré de belles choses, il nous faut maintenant transformer plus régulièrement nos performances en résultats. »

A la découverte du Grand Tourisme

Le retour d’un championnat de France FFSA GT construit autour de la catégorie GT4 a fait naître de nombreuses vocations. A partir de rien ou pas grand-chose en 2016, on se retrouve avec une trentaine de voitures au départ du premier meeting à Nogaro ! C’est le pilote d’usine McLaren GT Côme Ledogar qui a mis Simon sur la piste d’un bon volant pour la saison nationale en compagnie du Lyonnais Bruno Hernandez, champion de France FFSA GT en 2006.

La McLaren 570S GT4 #3 sera exploitée par Energy by ART, qui résulte de l’association de deux entités. La structure Energy Racing Team de Georges Kaczka pourra compter sur le savoir-faire technique de la célèbre équipe ART Grand Prix, multiple championne en Formule 3, GP3 et GP2.

Simon : « J’ai beaucoup apprécié le pilotage de l’auto, qui est plus lourde qu’un proto mais qui dispose de raffinements comme l’ABS. Il y a de grandes compétences au sein de l’équipe et en tant que pilote, c’est très intéressant d’aborder une nouvelle discipline dans ces conditions. Je remercie Bruno pour sa confiance et Côme pour m’avoir mis en contact et être venu me conseiller à l’occasion des tests à Nogaro. »

De Silverstone à Nogaro

Simon ne va pas s’ennuyer pendant ce week-end de Pâques. Les horaires des deux meetings dans lesquels il est engagé lui permettent de prendre part aux phases essentielles, à savoir les qualifications et les courses des deux côtés de la Manche. En tout cas, il aura sûrement beaucoup de choses à nous raconter dans son prochain communiqué !

Calendrier European Le Mans Series 2017

(Epreuves d’endurance de 4 heures)

Manche 1 Silverstone (GB) 14/15 avril

Manche 2 Monza (Italie) 13/14 mai

Manche 3 Red Bull Ring (Autriche) 22/23 juillet

Manche 4 Paul Ricard (France) 26/27 août

Manche 5 Spa (Belgique) 23/24 septembre

Manche 6 Portimao (Portugal) 21/22 octobre

Calendrier Championnat de France FFSA GT 2017

(Deux courses de 60 minutes par meeting)

Manche 1 Nogaro (16/17 avril)

Manche 2 Pau-ville (20/21 mai)

Manche 3 Dijon (1er/2 juillet)

Manche 4 Magny-Cours (9/10 septembre)

Manche 5 Barcelone (30 septembre/1er octobre)

Manche 6 Paul Ricard (14/15 octobre)

Horaires Silverstone ELMS (heure locale) :

Qualifications LMP3 vendredi 14/4 à 14h23

Départ course samedi 15/4 à 14h30

Diffusion Silverstone en live streaming sur le site www.europeanlemansseries.com

Horaires Nogaro FFSA GT :

Qualifications dimanche 16/4 à 11h00

Course 1 dimanche 16/4 à 16h25

Course 2 lundi 17/4 à 14h

Diffusions Nogaro en live streaming sur https://www.youtube.com/user/gt1world

Repères Simon Gachet :

Français, réside à Champier (38 Isère), né le 14 octobre 1993.

Palmarès : Champion du Challenge Monoplace V de V 2011. Lauréat du Volant Euroformula 2011. 3ème au Championnat de France F4 2012. 5ème championnat Formula Renault 2.0 ALPS 2014 (3 podiums). 2 podiums en Formula Renault 2.0 ALPS et 1 podium en Eurocup Formula Renault 2.0 en 2015. Pilote de réserve de l’équipe Panis-Barthez Compétition aux 24 Heures du Mans 2016 (Ligier JS P2-Nissan). 9ème ELMS LM P3 2016 (7ème au classement Teams, 1 podium et 1 pole position).

source: Romane Didier / future racing commm