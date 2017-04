Monster Energy NASCAR Cup: Kevin Harvick pour la réduction des courses de 500 miles

Kevin Harvick n’hésite pas à donner son avis

Le champion 2014 des Monster Energy NASCAR Cup Series s’est prononcé pour la réduction du nombre de courses de 500 miles au calendrier, aujourd’hui elles sont au nombre de huit.

Depuis qu’il anime son émission radio sur SiriusXM NASCAR Radio, Kevin Harvick n’hésite pas à donner son avis et cette semaine il a indiqué être favorable à une réduction des courses de 500 miles, notamment celles n’étant pas les plus historiques.

En 2017 il y a pas moins de huit courses de 500 miles, Daytona, Atlanta, Texas (2 fois), Talladega (2 fois), Darlington et Charlotte. En outre, le Charlotte Motor Speedway accueille également une course de 600 miles au mois de mai, la plus longue épreuve de la saison.

“Les courses de 500 miles sont très longues. Je pense qu’avec les segments et les choses que nous avons aujourd’hui, je pense qu’il devrait y avoir les Coca 600, les DAYTONA 500 et les Southern 500, alors que le reste devrait être plus court.” — Kevin Harvick

Les courses de 500 miles durent en moyenne 3 h 30 minutes et ce que ce soit sur un ovale à plaques de restriction ou sur un ovale d’un mile et demi. Cette année il y a déjà eu trois courses de 500 miles : Daytona en 3 heures 29 minutes et 31 secondes, Atanta en 3 heures 33 minutes et 8 secondes et enfin le Texas en 3 heures 24 minutes et 18 secondes.

Ces dernières années les pistes ont tendance à réduire la distances des courses. Parmi les pistes encore inscrites au calendrier, le Dover International Speedway fut le premier à franchir le pas en 1997 pour la course d’automne, puis l’année suivante pour la course de printemps.

Plus récemment, l’Auto Club Speedway a fait de même à l’automne 2010 en passant sa seconde course de 500 à 400 miles, alors que la première course, elle aussi de 500 miles, n’a pas été renouvelée par la suite.

Le Pocono Raceway a également réduit la distance de 100 miles pour la porter à 400 pour ses deux courses à partir de la saison 2012. Seule exception ces dernières saisons, le Phoenix International Raceway qui en 2010 a fait passer sa course printanière de 500 à 600 kilomètres, avant de la réduire à 500 l’année suivante.

Eddie Gossage, le président du Texas Motor Speedway c’était exprimé il y a deux ans chez nos confères d’ESPN pour indiquer que les fans n’étaient pas pour la réduction de 500 à 400 miles des courses disputées au Texas.

“Je peux vous dire que les fans ne veulent pas des courses plus courtes. Les seules personnes qui veulent des courses plus courtes sont celles qui les courent, les équipes. J’imagine que j’aimerais travailler moins et être payé autant.” — Eddie Gossage

source: us-racing.com par Geoffroy LETTIER