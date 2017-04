Formula 2 : Le bon pari de Charles Leclerc

Leclerc remporte sa première course en F2 à Bahreïn

Charles Leclerc a tenté un arrêt dans la Course sprint de la F2 à Bahreïn et a décroché de justesse la victoire en reprenant la tête en toute fin de course.

Alors qu’il s’était emparé des commandes de l’épreuve, le pilote junior de la Scuderia Ferrari a choisi de changer ses pneus, le condamnant à une course de remontée. Le Monégasque a pris l’avantage sur Luca Ghiotto (Russian Time) et Oliver Rowland (Dams) en toute fin de course.

L’Italien s’est élancé en pole après que Nobuharu Matsushita (ART Grand Prix) s’est élancé des stands suite à un problème mécanique. Le Japonais n’a pu prendre que la 14e place.

Nicholas Latifi (Dams) et Jordan King (MP Motorsport) ont complété le top cinq devant Nyck de Vries (Rapax) et Alexander Albon (ART Grand Prix) qui a pourtant évolué en tête en début de course. Artem Markelov (Russian Time) a pris la 8e place devant Johnny Cecotto Jr (Rapax) et Antonio Fuoco (Prema Racing).

Norma Nato (Pertamina Arden) a abandonné suite à un contact avec Oliver Rowland qui a engendré une crevaison.

Charles Leclerc repart de Sakhir en tête du Championnat après son podium en course principale réalisée la veille. Le pilote Prema Racing dispose de 8 points d’avance sur Artem Markelov et de 16 points sur Oliver Rowland.

résultat: Round 1 Sakhir, Bahrain – Sprint Race results

Driver Team 1. Charles Leclerc PREMA Racing 2. Luca Ghiotto RUSSIAN TIME 3. Oliver Rowland DAMS 4. Nicholas Latifi DAMS 5. Jordan King MP Motorsport 6. Nyck De Vries Rapax 7. Alex Albon ART Grand Prix 8. Artem Markelov RUSSIAN TIME 9. Johnny Cecotto Rapax 10. Antonio Fuoco PREMA Racing 11. Sergio Canamasas Trident 12. Louis Delétraz Racing Engineering 13. Gustav Malja Racing Engineering 14. Nobuharu Matsushita ART Grand Prix 15. Stefano Coletti Campos Racing 16. Nabil Jeffri Trident 17. Sean Gelael Pertamina Arden 18. Sergio Sette Camara MP Motorsport

Not Classified

Ralph Boschung Campos Racing Norman Nato Pertamina Arden

