Le monde de l’endurance moto fêtera cette année deux anniversaires majeurs

Les 24 Heures Motos et les 8 Heures de Suzuka fêtent leur anniversaire commun !

1978 – 2017 : 40e édition : Celui des 24 Heures Motos et des 8 Heures de Suzuka. L’occasion de célébrer, ensemble, les 40e éditions de ces épreuves mythiques et de sceller les liens qui unissent les villes du Mans et de Suzuka.

Le Mans et Suzuka n’auront jamais été aussi proches. Ces étapes phares du calendrier de l’endurance moto compteront, en 2017, toutes deux 40 éditions au compteur.

Quatre décennies d’histoire qui ont permis de faire des 8 Heures de Suzuka un rendez-vous incontournable du Championnat du Monde FIM d’Endurance et des 24 Heures l’une des plus grandes courses d’endurance moto de la planète.

Pour célébrer cet anniversaire commun, l’ACO accueille lors des 24 Heures Motos des représentants du circuit de Suzuka. Une délégation japonaise composée de M. Yamashita (President de Mobilityland – propriétaire du circuit de Suzuka), M. Sugaya (directeur général) et M. Haraguchi (responsable média). M. Yamashita, qui représentera la maire de Suzuka Mme Suematsu, se verra confier le rôle honorifique de starter de la course.

Ce déplacement aux 24 Heures Motos, assorti d’une visite de la ville du Mans et des représentants locaux, est un signe fort de la bonne santé de l’endurance moto en France et de la volonté de Suzuka de s’investir dans le développement du FIM EWC.

Un engagement qui se matérialise par l’inscription au calendrier de l’épreuve japonaise comme dernière manche de la saison d’endurance, les 28,29 et 30 juillet. Preuve de la détermination des dirigeants à conformer les 8 Heures de Suzuka aux règles du FIM EWC, tout en conservant les spécificités de ce circuit.

Fondés sur des valeurs communes, les liens entre les courses du Mans et de Suzuka s’inscrivent dans la durée et vont au-delà du seul aspect sportif. Dès 1990, un pacte d’amitié et de coopération entre les deux villes a été signé pour promouvoir les échanges intercontinentaux.

En 27 ans, nombreux ont été les événements culturels, sociaux et économiques qui ont forgé l’amitié entre les deux villes.

Les célébrations des 40e éditions des 24 Heures Motos et des 8 Heures de Suzuka seront l’occasion de sceller une longue amitié mais aussi de se tourner, ensemble, vers l’avenir.

De gauche à droite : Pierre Fillon, Président de l’Automobile Club d l’Ouest, François Ribeiro, Directeur des opérations d’Eurosport Events, Promoteur du FIM EWC ; Steeve Aeschlimann, Directeur Général de la Fédération Internationale de Motocyclisme ; Jean-Claude Boulard, Sénateur Maire et Susumu Yamashita, Président de Mobilityland.

source: ACO ( photo : FIM EWC )