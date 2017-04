La Toyota n°8 garde l’avantage aux EL3 (+photos)

La Toyota n°8 est restée la plus rapide dans la dernière séance d’essais des 6h de Silverstone

La Toyota n°8 de Buemi-Davidson-Nakajima a conservé la première place du classement lors de la dernière séance d’essais libres des 6 Heures de Silverstone disputée sur piste séchante.

Avec un temps de 1’39’’476, soit 1’’2 de plus que le chrono signé la veille par Kazuki Nakajima en EL2, la TS050 Hybrid devance de plus de 7 dixièmes les Porsche 919 Hybrid. La seconde LMP1 nippone de Conway-Kobayashi-Lopez suit à plus d’une seconde.

TDS Racing en pointe des LMP2

Le TDS Racing s’est montré le plus rapide du plateau LMP2 lors des essais libres 3 avec la n°28 de Perrodo-Vaxivière-Collard créditée d’un temps de 1’44’’105 qui pointe à 7 dixièmes de la référence effectuée la veille par Alex Lynn sur la n°26 du G-Drive Racing.

Cette dernière était d’ailleurs la plus proche du temps référence de la matinée avec 3 dixièmes de retard. La n°38 du Jackie Chan DC Racing de Tung-Jarvis-Laurent a complété le tiercé de tête devant la n°25 de CEFC Manor TRS Racing emmenée par Gonzalez-Trummer-Petrov et l’Alpine n°36 de Lapierre-Menezes-Rao.

Ford mène en GTE Pro

Les Ford GT ont terminé en tête du classement GTE Pro. La n°67 de Priaulx-Tincknell-Derani a terminé avec un temps de 1’56’’233, améliorant de 1’’5 le meilleur temps de la veille réalisé par Kévin Estre sur la Porsche 911 RSR n°92.

La voiture soeur n°66 de Mücke-Pla-Johnson a suivi à près de 4 dixièmes devant les Ferrari AF Corse.Les 911 RSR sont restées discrètes en évoluant derrière les premières GTE Am.

L’Aston martin Vantage n°98 de Dalla Lana-Lamy-Lauda a été la plus rapide de la catégorie avec un temps de 1’58’’691.

Les qualifications des 6 Heures de Silverstone seront disputées à partir de 14h (heure française).

Résultats

source: Autohebdo.fr – Jacques-Armand Dupuis, à Silverstone (photo © Flagworld – Paul Foster et Jonny Henchman)