Formule 2 : Bahreïn – Qualifications : Leclerc largement devant

PREMA continue sur sa lancée et s’offre la première ligne

On avait laissé le GP2 sur un doublé des pilotes PREMA au championnat – Gasly devant le débutant Giovinazzi – et un titre constructeur pour l’équipe italienne.

On retrouve le GP2, depuis devenu Formule 2, et rien ne semble avoir changé : les PREMA sont toujours au top. Pourtant, l’équipe italienne a changé son duo de pilotes, prenant sous son aile deux débutants, Charles Leclerc et Antonio Fuoco.

Et ce sont ces deux pilotes qui se partageront la première ligne de la grille de départ de la course longue, demain.

Charles Leclerc avait donné le ton dès le début de la séance, s’emparant du meilleur chrono après ses premiers tours chronométrés. Norman Nato était à ce moment-là en deuxième position, avant qu’Antonio Fuoco ne l’en déloge.

A mi-séance, lors de la traditionnelle pause, les deux PREMA occupaient donc déjà les deux premières positions : Leclerc devant Fuoco. Nato suivait, alors que Ghiotto et Markelov étaient déjà relégués à plus de quatre dixièmes du poleman monégasque.

Une fois les nouveaux pneus tendres montés, les pilotes sont repartis en piste pour tenter d’améliorer leur meilleur temps. Charles Leclerc a choisi de sortir un peu avant les autres et sa stratégie semble payante : le Monégasque est le premier (et le seul) à passer sous la barre de la minute 39 sur un tour.

Etant sorti en piste avant les autres, le pilote PREMA rentre aux stands alors que la session n’est pas terminée… mais avec un avantage certain sur ses poursuivants au chrono.

L’avantage de Charles Leclerc se confirme encore plus quand Jeffri et Malja s’accrochent dans le deuxième secteur alors qu’il ne reste qu’un peu plus d’une minute au compteur. Cet incident fait que plus personne ne peut alors améliorer.

Fuoco, Nato et Ghiotto – les principaux poursuivants de Leclerc sur la première partie de la séance – n’ont pas réussi à améliorer leur temps réalisé avant la pause. Seul De Vries et Matsushita, en haut de tableau, ont pu grappiller des positions sur cette fin de séance.

Charles Leclerc décroche son sa première pole en Formule 2, pour sa première séance de qualifications dans la catégorie. Il sera accompagné de son équipier Fuoco en première ligne.

Les débutants sont décidément à l’honneur puisque Nyck De Vries sera en troisième position, devant Nato, Ghiotto et Matsushita. Markelov est septième devant Rowland et Albon tandis que Sette Camara est dixième, juste devant King.

résultat:

1. – Charles Leclerc – PREMA Racing – 1:38.907 – 8 tours

2. – Antonio Fuoco – PREMA Racing – 1:39.585 – 11

3. – Nyck De Vries – Rapax – 1:39.665 – 10

4. – Norman Nato – Pertamina Arden – 1:39.696 – 10

5. – Luca Ghiotto – RUSSIAN TIME – 1:39.948 – 10

6. – Nobuharu Matsushita – ART Grand Prix – 1:40.011 – 10

7. – Artem Markelov – RUSSIAN TIME – 1:40.018 – 10

8. – Oliver Rowland – DAMS – 1:40.053 – 10

9. – Alexander Albon – ART Grand Prix – 1:40.140 – 10

10. – Sergio Sette Camara – MP Motorsport – 1:40.168 – 11

11. – Jordan King – MP Motorsport – 1:40.201 – 10

12. – Johnny Cecotto – Rapax – 1:40.262 – 11

13. – Nicholas Latifi – DAMS – 1:40.280 – 11

14. – Louis Delétraz – Racing Engineering – 1:40.453 – 11

15. – Gustav Malja – Racing Engineering – 1:40.501 – 9

16. – Ralph Boschung – Campos Racing – 1:40.778 – 11

17. – Sean Gelael – Pertamina Arden – 1:40.778 – 10

18. – Sergio Canamasas – Trident – 1:40.810 – 10

19 – Stefano Coletti – Campos Racing – 1:41.416 – 11

20. – Nabil Jeffri – Trident – 1:41.604 – 9

source: nextgen-auto.com