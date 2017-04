24 Heures Motos 2017 – J-1 – Comment ne rien manquer de la course ?

Que la fête commence !

Les 24 Heures Motos débuteront samedi 15 avril à 15 heures précises !

Que ce soit au cœur de l’événement, dans l’enceinte du circuit Bugatti, ou à distance, de nombreux moyens sont mis à la disposition des spectateurs, téléspectateurs, auditeurs et internautes pour suivre la course.

Tout est prêt pour vivre et s’immerger pleinement. dans la 40e édition des 24 Heures Motos.

À la télé – Diffusion nationale :

Eurosport : la chaîne diffusera en direct le départ et l’arrivée des 24 Heures Motos. Entre Eurosport et Eurosport 2, quatre plages horaires permettront de suivre la course en direct.

Samedi 15 avril : de 14 h 45 à 20 h 55, puis de 23 heures à 1 heure du matin.

Dimanche 16 avril : de 7 heures à 11 h 30 et de 13 heures à 15 h 15.

L’intégralité de course pourra être suivie sur le player Eurosport. Le magazine « Pit Stop » diffusé sur Eurosport le mardi 18 avril à 22 h 30 reviendra sur les meilleurs moments de la course.

La chaîne l’Equipe : la chaîne diffusera en direct les moments forts de la course dont le départ et l’arrivée des 24 Heures Motos, avec plus de 12 heures de direct et un plateau en direct le vendredi 14 avril.

Samedi 15 avril : de 14 h 30 à 16 heures ; point à 17 h 40 ; de 20 heures à 20 h 50.

Dimanche 16 avril : de minuit à 1 heure ; de 6 h 30 à 12 h 30 et de 14 heures jusqu’au podium (15 h 30)

Diffusion internationale

Les 24 Heures Motos seront également transmises en live sur la chaîne OSN en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, sur Velocity et Turbo avec 48 minutes de highligts et des pit stops.

A la radio

RTL2 : radio officielle des 24 Heures Motos et partenaire de la soirée de concerts du samedi, RTL2 assure la promotion de l’épreuve et fera des points réguliers pendant le week-end de course sur ses antennes nationale et régionales ainsi que sur son site Internet : www.rtl2.fr

Radio 24 Heures : 91.5FM : Sur toute la zone du circuit, diffusion non-stop des commentaires des speakers, avec interviews des pilotes en direct des stands.

Prise d’antenne dès les essais jusqu’au dimanche 16 avril 15 heures, pour le dénouement de la course.

Internet :

Lemans.org, le site officiel des 24 Heures Motos permet de suivre les classements en instantané, découvrir une galerie photos alimentée en permanence ainsi que des reportages vidéo et l’analyse complète de la course.

Sans oublier nos réseaux sociaux officiels :

Facebook : 24 Heures Motos

Twitter : @24heuresmoto Hashtag : #24HMOTOS

Instagram : @24heuresmotos Hashtag : #24HMOTOS

Dans l’enceinte du circuit Bugatti

Cette année, pas moins de quatre écrans géants sont disposés en bord de piste pour ne rien manquer des moments-clés de la course.

Le premier est situé près de la Tribune 22 (Wollek), face au bâtiment de direction de course (extérieur piste), le second, sur le bâtiment des stands (intérieur piste), le troisième à l’entrée de la courbe Dunlop (intérieur piste) et le quatrième, au niveau de la passerelle Dunlop, en face de la tribune (intérieur piste).

Initié depuis 2015, l’opération baladeur double fréquence, en partenariat avec RTL2 et Motul, est reconduite, pour suivre la course sur le 91.5 ou écouter RTL2 sur le 96.4.

Accessoire incontournable pour suivre les 24 Heures Motos, 20 000 baladeurs seront distribués gratuitement aux spectateurs (sur présentation du billet Enceinte Générale) au niveau des entrées Nord, du Raccordement, de la passerelle Dunlop et au Point Info du Village.

Ils permettent de suivre en direct les commentaires, interviews et réactions sur le vif des pilotes dans les stands et les paddocks, pour ne rien manquer des 24 Heures Motos.

Ce dispositif complet offre à tous, passionnés comme non-initiés, la possibilité de vivre la 40e édition es 24 Heures Motos !

Live Timing – Résultats

source: ACO