Vettel en tête dans la chaleur de Bahreïn

Sebastian Vettel a réalisé le meilleur temps dans la première séance d’essais du GP de Bahreïn où la mécanique a souffert de la chaleur

Sebastian Vettel (Ferrari) s’est montré le plus rapide à l’issue de la première séance d’essais du GP de Bahreïn disputée à des températures de près de 40°C.

Ce sont là des conditions différentes par rapport au reste du week-end où les qualifications et la course seront disputées en soirée.

Avec un temps de 1’32’’697, Sebastian Vettel a devancé de plusieurs dixièmes les Red Bull RB13 de Daniel Ricciardo et Max Verstappen, ses plus proches poursuivants. Mercedes GP est restée discrète avec Lewis Hamilton 10e et Valtteri Bottas 14e.

Sergio Pérez (Force India) a terminé en 4e place en devançant les Williams de Felipe Massa et Lance Stroll. Esteban Ocon (Force India) s’est classé 7e devant la McLaren de Fernando Alonso et la Haas de Romain Grosjean. Stoffel vandoorne (McLarenà a fini au 13e rang.

La mécanique en péril

Felipe Massa est parti en tête-à-queue dans les dernières minutes et a indiqué à son équipe avoir complètement perdu les freins de sa FW40.

Kimi Räikkönen (Ferrari) a vu sa séance se terminer prématurément en raison d’une surchauffe du turbo sur sa SF70H. Le Finlandais a dû s’arrêter en bord de piste. Stoffel Vandoorne (McLaren) a également dû mettre pied à terre en raison d’un problème mécanique à 20 minutes du drapeau à damier. Jolyon Palmer (Renault) a rencontré de soucis de DRS et de coupures du MGU-K mais a pu boucler la séance.

Le canadien Lance Stroll s’est classé sixième presque deux secondes derrière Vettel à 1:34:322

La deuxième séance d’essais du GP de Bahreïn sera disputée à partir de 17h et sera à suivre en direct sur Canal+ Sport.

Résultat:

Pos. Pilote Equipe Temps Tours 01 Sebastian Vettel Ferrari 1:32.697 21 02 Daniel Ricciardo Red Bull Tag Heuer 1:33.097 22 03 Max Verstappen Red Bull Tag Heuer 1:33.566 23 04 Sergio Perez Force India Mercedes 1:34.095 22 05 Felipe Massa Williams Mercedes 1:34.246 24 06 Lance Stroll Williams Mercedes 1:34.322 25 07 Esteban Ocon Force India Mercedes 1:34.332 23 08 Fernando Alonso McLaren Honda 1:34.372 14 09 Romain Grosjean Haas Ferrari 1:34.564 21 10 Lewis Hamilton Mercedes AMG 1:34.636 28 11 Daniil Kvyat Toro Rosso Renault 1:34.838 13 12 Nico Hulkenberg Renault F1 1:34.927 13 13 Stoffel Vandoorne McLaren Honda 1:34.997 10 14 Valtteri Bottas Mercedes AMG 1:35.002 27 15 Jolyon Palmer Renault F1 1:35.068 19 16 Kevin Magnussen Haas Ferrari 1:35.579 21 17 Marcus Ericsson Sauber Ferrari 1:35.888 24 18 Pascal Wehrlein Sauber Ferrari 1:35.959 23 19 Carlos Sainz Toro Rosso Renault 1:36.079 16 20 Kimi Raikkonen Ferrari 1:42.333 6

source Autohebdo.fr – Jacques-Armand Dupuis