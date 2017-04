Hamilton impressionné par le défi d’Alonso à Indy 500

Lewis Hamilton a fait part de son respect pour Fernando Alonso après que l’Asturien s’est engagé à Indy 500

Lewis Hamilton a soutenu le choix de Fernando Alonso qui manquera le Grand Prix de Monaco le 28 mai pour disputer la 101e édition des 500 Miles d’Indianapolis avec McLaren et Honda.

Si le pilote Mercedes ne compte pas manquer une épreuve, alors qu’il est en lutte pour un 4e titre mondial en F1, il s’intéresse de près aux autres disciplines de sports mécaniques.

« C’est déjà fantastique qu’un pilote puisse faire ça. Nous devrions pouvoir faire plus qu’un Championnat, a déclaré Lewis Hamilton. Les pilotes pouvaient disputer de nombreuses courses par le passé et cette période était plutôt agréable. Je ne voudrais pas manquer une course en F1 car il faut être présent à chaque départ, mais j’aimerais rouler en Moto GP ou disputer une course de Nascar comme le Daytona 500. »

Hamilton impressionné par le défi d’Alonso

Lewis Hamilton suivra avec intérêt la progression de Fernando Alonso à Indy 500, l’Asturien ayant reconnu que son temps de préparation était particulièrement court pour l’épreuve qui l’attendait.

« C’est un type de course complètement différent. Les réglages, le degré d’inclinaison de la piste, la dégradation des pneus. Ça fait beaucoup de choses à apprendre en peu de temps. Mais Fernando est l’un des meilleurs pilotes au monde. Ce sera le plus fort à Indianapolis, mais il ne sera pas le plus expérimenté et ce sera intéressant de voir comment il s’en sortira », a ajouté Lewis Hamilton.

Hamilton souhaite revoir Button

Alors que McLaren-Honda n’a pas encore confirmé le remplaçant de Fernando Alonso au GP de Monaco, le Britannique espère revoir son ancien coéquipier Jenson Button en action avec qui il a défendu les couleurs de McLaren entre 2010 et 2012.

« J’espère que Jenson reviendra. Ce serait superbe pour la discipline, a ajouté Lewis Hamilton. Je pense qu’il est toujours l’un des meilleurs pilotes. Il a de grandes capacités et est très expérimenté. »

source: Autohebdo.fr – Jacques-Armand Dupuis