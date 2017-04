Abiteboul veut débloquer le compteur de Renault F1 ce week-end

Après les frustrations des deux premières courses

Cyril Abiteboul, Directeur Général de Renault Sport Racing, constate comme tout le monde que son équipe n’a encore marqué aucun point au championnat du monde 2017.

Pourtant les signes donnés sont plutôt positifs depuis Melbourne : la Renault RS17 semble assez compétitive pour pouvoir prétendre à un top 10 à l’arrivée. Mais en course, rien ne s’est passé comme prévu.

« Le Grand Prix de Chine a été à nouveau source de frustration. Pour la première fois dans l’histoire de Renault Sport Formula One Team, nous nous sommes qualifiés dans les dix premiers, mais nous avons terminé très loin de la septième place occupée par Nico sur la grille, » reconnait le Français.

« La stratégie choisie de changer de pneus dès le premier tour pour passer en slicks a été anéantie par la voiture de sécurité virtuelle et a donné un avantage décisif à nos concurrents. Dès lors nous devions limiter les dégâts. »

« Le côté positif est que nous avons le rythme et la fiabilité nécessaires pour marquer des points. Nous devons néanmoins assembler toutes les pièces du puzzle à la perfection. Nous faisons le maximum à chaque course afin d’y parvenir. »

Abiteboul note tout de même que, « pour le sport, il était agréable de voir une telle affluence en Chine. L’action en piste était également passionnante pour les fans avec une course mouvementée et spectaculaire. »

Pour cette 3e course de la saison, ce week-end sur le circuit de Sakhir, il compte bien ne pas se satisfaire que de bonnes nouvelles pour la Formule 1 de manière générale. Il en faut aussi pour l’équipe d’Enstone.

« Voici désormais Bahreïn. La météo est très différente de Shanghai et nous espérons que nos résultats le seront aussi. La chaleur va éprouver notre groupe propulseur et nos pilotes. Nico et Jolyon sont toutefois très professionnels dans leur démarche et les frustrations de Shanghai sont oubliées même si nous gardons en tête les leçons à retenir. »

« Ce week-end, nous ne cesserons d’essayer d’exploiter le potentiel montré sur les deux dernières épreuves pour enfin débloquer notre compteur. »

