Modlite Québec tout en vitesse…..

Des records de pistes !

Il y a quelques jours lors de notre dernier communiqué, je vous avais relaté les meilleures performances par nos pilotes pour les fameux Top-5 dans les trois principales catégories.

Les trois catégories étant : Le plus de victoires, le plus de podiums ainsi que la section très importante soit la catégorie pour le plus de podiums, section offrant le plus de visibilité pour les pilotes en piste accumulant ainsi le maximum de points pour la course au Championnat et pour l’obtention du titre de Recrue de l’année.

Cette fois, toujours à l’intérieur de notre nouveau site internet sous l’onglet « Records de tracks », voyez et découvrez les pilotes ayant obtenu les fameux records de pistes que nous avons visitées au cours des cinq (5) dernières années……

Il ne sert à rien de comparer les vitesses obtenues par nos bolides Modlite versus les bolides des autres catégories car plusieurs facteurs influencent ces données par exemples les conditions de pistes certains soirs ou encore les fois où l’on a déjà vu des bolides Modifiés 358 avoir de meilleures performances que les « Gros Blocks » ou encore des comparaisons avec les bolides Lightning Sprints qui sont munis d’ailerons les faisant « accrocher » à la piste dans les coins

Les bolides RevStar avec leurs énormes pneus ou les Mini-Modifiés pour qui celui qui lâche un peu le « gaz » dans les coins s’enlève des chances de parader sur le podium…quoi qu’il en soit, toutes ces classes à l’échelle réduite ainsi que les Modlite offrent aux spectateurs de bons spectacles et ce à tous les programmes peu importe où ils se produisent.

Nos pilotes apprécient énormément la sensation de puissance développée aux sorties de coins voyant très souvent le nez du bolide quitter la piste

L’expérience de pilotage est aussi un atout majeur pour avoir de bons résultats…il faut savoir « doser » la pédale à gaz dans les coins sinon les « 360 » peuvent être monnaie courante ou peut-être vous aurez beaucoup d’ouvrage à faire sur le bolide à la sortie de…l’hôpital comme quoi ces bolides sont nerveux mais combien « l’fun » à piloter.

Pour en revenir aux meilleures performances des pilotes ayant participé aux épreuves Modlite, voici un bref aperçu des meilleurs temps obtenus.

2016 RPM Speedway Benjamin Cartier # 22B ( 15.440 secs.)

2016 Drummond Michaël Forcier # 27 ( 19.722 secs.)

2016 Granby Michaël Forcier # 27 ( 22.285 secs.)

2015 Cornwall Jeff May # 23 ( 15.331 secs.)

2013 St-Guillaume Mathieu Robinson # 88 ( 20.567 secs.)

Notre prochaine saison promet d’être tout aussi excitante que celle que nous venons tout juste de terminer…on vous y attend même s’il reste encore très peu de semaines avant le début de la prochaine saison!

Vous voulez afficher votre commerce pour l’une ou l’autre de nos courses ou encore commanditer un événement spécial tels que les soirées « Sail Panels », n’hésitez pas à contacter un membre de la direction et une place de choix vous sera faite…voilà une belle occasion de vous joindre à la troupe Modlite Québec!

N’hésitez pas à joindre la série Modlite Québec et comme vous avez pu vous rendre compte de tout le sérieux de la série durant notre saison 2016…. vous serez certainement tenté de vous joindre au groupe ….l’adrénaline coule à flots avec Modlite Québec.

C’est une invitation de Modlite Québec ainsi que de Pièces d’Autos Dionne & Frères de Drummondville commanditaire officiel de la série Modlite Québec.

Pour plus d’informations sur notre série ou pour acquérir un bolide de qualité en vu de la saison 2017 ou tout simplement connaître les pilotes et admirer ces superbes bolides à l’échelle 5/8 de leurs grands frères Modifiés, visitez régulièrement notre site internet : http://www.modlitequebec.com

source: Réjean « Regg » Ouellet – Relationniste Modlite Québec