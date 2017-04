Les F1 Historiques pour célébrer « 50 ans de F1 au Canada »

Le GP du Canada annonce le programme des courses de soutien de son édition anniversaire

En cette année où il célèbre sa riche histoire des 50 ans de la F1 au pays, le FORMULA 1 GRAND PRIX DU CANADA saura ravir les amateurs avec un programme de soutien dans quatre catégories distinctes qui disputeront huit courses.

En plus des toujours spectaculaires monoplaces de la « Coupe STCH F1600 » où se mesurent de nombreux coureurs de chez nous, les spectateurs retrouveront les séries monotypes « Challenge Ferrari » et « Coupe Porsche GT3 ».

Le vétéran pilote Didier Schraenen sera en piste en Coupe STCH F1600

pour la 30ième fois au Circuit Gilles-Villeneuve



Également, dans le cadre des célébrations marquant « 50 ans de F1 au Canada », le promoteur a choisi de ramener pour le week-end des 9, 10 et 11 juin, les vénérables montures du « Masters Historic Racing », dont la majorité sont venues animer des éditions mémorables de l’événement, il y a trois, quatre décennies ou plus.

« Nous sommes heureux d’offrir aux amateurs présents au circuit Gilles-Villeneuve un riche programme de courses de soutien, en cette année de célébrations pour nous. Tous sont invités à apprécier le spectacle offert par des dizaines de passionnés, vétérans aguerris ou jeunes espoirs de la discipline », de déclarer le Président et Chef de la Direction du Formula 1 Grand Prix du Canada, François Dumontier.

« Nous sommes aussi fiers d’offrir à nos spectateurs l’occasion de ressentir l’atmosphère qui régnait dans les années 70 et 80 lorsque les Formule 1 prenaient la piste.

Bud Moeller sur la Ferrari de Gilles Villeneuve au Grand Prix du Canada 2011 avec les F1 historiques

Revoir plusieurs voitures pilotées par de grands champions d’hier, c’est un spectacle unique, toujours grandement apprécié de tous », d’ajouter monsieur Dumontier, précisant que les quatre catégories de courses de soutien pourront être vues en piste chaque jour.

Ajoutons que ces courses seront disputées le samedi en après-midi et le dimanche en matinée.

Les amateurs désireux de se procurer des places pour assister au FORMULA 1 GRAND PRIX DU CANADA 2017 doivent sans tarder communiquer avec le service de la billetterie au 514 350-0000 ou au 1-855-790-1245, tous les jours, entre 9 et 20 heures. En tout temps ils peuvent aussi commander sur le site web de l’événement au www.circuitgillesvilleneuve.ca

Entreprise canadienne établie à Montréal, Groupe de course Octane inc. est le promoteur exclusif du FORMULA 1 GRAND PRIX DU CANADA, en vertu d’une entente conclue avec Formula One Administration Limited et Formula 1 World Championship Limited (ensemble, le détenteur des droits de commercialisation de la F1).

source: Sandrine Garneau-Le Bel – FORMULA 1 GRAND PRIX DU CANADA