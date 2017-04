IndyCar – McLaren : un programme à plein temps ?

McLaren embarque pour une nouvelle aventure en IndyCar plus de 30 ans après son dernier passage

Mansour Ojjeh, le directeur du comité exécutif de McLaren, a profité de l’annonce de Fernando Alono à Indy 500 pour évoquer les éventuels projets de la marque britannique avec l’IndyCar et les 24 Heures du Mans.

L’annonce de Fernando Alonso à la 101e édition des 500 Miles d’Indianapolis le 28 mai pourrait ne pas être un événement isolé pour McLaren.

Si le double champion du monde a fait part de son projet de remporter la « Triple Couronne » avec une victoire à Indy 500 et aux 24 Heures du Mans après s’être imposé au GP de Monaco, la firme de Woking pourrait accompagner l’Asturien dans sa démarche.

Mansour Ojjeh, le directeur du compté exécutif de McLaren, a en tout cas évoqué de nouvelles perspectives pour le constructeur britannique en sport automobile qui correspondraient aux ambitions de Fernando Alonso.

« Je suis ravi et fier de voir McLaren embarquer pour une nouvelle aventure en IndyCar plus de 30 ans après son dernier passage, cette fois-ci en étant associé avec Andretti Autosport et Honda, a commenté Mansour Ojjeh.

Les 500 Miles d’Indianapolis seront la seule course que nous disputerons en IndyCar cette année, mais nous pourrions le refaire dans les années à venir et nous pourrions également réaliser un programme à plein temps avec McLaren en IndyCar. »

McLaren a remporté à trois reprises les 500 Miles d’Indianapolis avec la victoire de Mark Donohue en 1972 et les succès de Johnny Rutherford en 1974 et 1976.

McLaren reviendra-t-elle au Mans ?

Mansour Ojjeh a également évoqué la perspective d’un retour du constructeur de Woking aux 24 Heures du Mans.

« Nous pourrions également nous engager de nouveau aux 24 Heures du Mans à un certain moment, a ajouté Mansour Ojjeh. Nous avons remporté l’épreuve en 1995 avec notre inoubliable McLaren F1 GTR (avec Lehto-Dalmas-Sekiya), mais il n’y a absolument aucun plan défini pour le moment. »

source: Autohebdo.fr – Jacques-Armand Dupuis