Avec deux top-10 et deux courses non courues depuis le début de la saison

Raphaël Lessard trépigne d’impatience de remonter dans sa Toyota Camry #99 FRL Express/Toyota-TRD/JBLAudio et de renouer avec le succès

C’est ce qu’il compte faire lors de la fin de semaine de Pâques alors qu’il participera à la 12e édition du Easter Bunny 150 de la série PASS au Hickory Motor Speedway, de Hickory en Caroline du Nord, samedi soir le 15 avril.

C’est sur cette même piste que Raphaël a signé sa première victoire dans la série CARS Tour en 2016.

Il s’agira, pour le pilote de St-Joseph-de-Beauce, de la première de trois courses dans la série PASS cette saison, les deux autres courses étant en octobre et novembre prochain.

Le Hickory Motor Speedway est d’une longueur de 0.363 de mille (584 mètres) avec des inclinaisons de 14 degrés dans les courbes 1 et 2, et de 12 degrés pour les courbes 3 et 4 et 8 degrés sur les lignes droites.

La course de 150 tours ainsi que les qualifications, seront diffusées en direct sur le site Web Speed51.com. Vous pouvez également suivre en temps réel les performances sur piste de Raphaël sur le site Web Race-Monitor.com.

Qui : Raphaël Lessard et la Toyota Camry #99 FRL Express/Toyota-TRD/JBLAudio de l’équipe de course David Gilliland Racing

Quoi : La 12e édition du Easter Bunny 150 de la série PASS, une course de 150 tours

Quand : Course: samedi 15 avril à ±20 h 00 HNE (horaire de la fin de semaine)

Qualifications: samedi 15 avril à 16 h 30 HNE

Où : Hickory Motor Speedway, Hickory, Caroline du Nord

Gagnant 2016 : Ben Rowe

Dernière course : Rattler 250 Départ: 25e place Fin: 8e place

source: Torchia Communications