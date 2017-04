Lowe’s Spectra Premium et Alex Tagliani concluent un partenariat pour la saison 2017

Les Industries Spectra Premium est fier d’annoncer un partenariat avec Alex Tagliani pour la saison 2017 de la série NASCAR Pinty’s

La voiture no 18 pilotée par Alex et commanditée par Lowe’s, Epipen et St-Hubert sera munie du nouveau radiateur haute performance NSCR100 Spectra Premium.

Après Jean-François Dumoulin, ambassadeur de Spectra Premium, Alex Tagliani est le deuxième pilote professionnel à courir dans la très compétitive série NASCAR Pinty’s avec le NSCR100, la dernière innovation technologique de Spectra Premium conçu et fabriqué au Canada.

« Le radiateur haute performance NSCR100 est le fruit d’une étroite collaboration entre deux équipes, Dumoulin Compétition et Spectra Premium, qui ont créé un radiateur qui optimise le débit d’air afin d’améliorer le rendement du moteur en piste, et le rendement général de la voiture, comme Jean-François a pu le confirmer lors de récents essais», nous apprend Jason Best, Vice-président Sénior, marché secondaire de Spectra Premium.

« L’ajout d’Alex à notre équipe de sport automobile permettra à nos ingénieurs de recueillir des données supplémentaires grâce auxquelles nous pourrons continuer d’améliorer la permanence, le rendement et la fiabilité de nos produits, nous permettant d’offrir des pièces au rendement optimal pour toute la gamme de radiateurs de Spectra Premium. »

« Je suis extrêmement fier de m’associer à Spectra Premium, un leader dans la fabrication et la distribution de pièces automobiles. Grâce à son expertise en matière d’ingénierie et de fabrication, qui se démarque depuis plus de 25 ans dans ce secteur, Spectra Premium est la marque qui me vient à l’esprit quand il s’agit de pièces automobiles de rechange », déclare Alex Tagliani.

« Toute mon équipe est fébrile à l’idée d’améliorer le rendement de notre voiture grâce au nouveau radiateur NSCR100. Je me sens honoré d’avoir été choisi pour me joindre à Jean-François et à Spectra Premium afin de continuer à améliorer le NSCR100. »

« Je suis extrêmement motivé de voir l’évolution de ce qui n’était qu’une idée il y a quelques mois et qui est maintenant devenu une pièce maîtresse qui, selon nous, améliorera nettement la performance de la voiture en piste », nous dit Jean-François Dumoulin.

« J’apprécie sincèrement notre collaboration avec l’équipe Spectra Premium. Ce sont de véritables professionnels. En tant qu’ambassadeur de la marque, et au nom de toute l’équipe Spectra Premium, je suis très heureux de souhaiter la bienvenue à Alex. »

Pour de plus amples renseignements sur la série NASCAR Pinty’s, visitez le NASCAR.ca

À propos des Industries Spectra Premium

Industries Spectra Premium, qui emploie 1300 personnes, est une société qui conçoit, met au point, fabrique et distribue des pièces automobiles destinées aux marchés des pièces de rechange et de l’équipement d’origine au Canada, aux États-Unis et à l’international.

Parmi les produits vendus par la société, on retrouve des radiateurs complets, des radiateurs pour camions lourds, des chaufferettes, des refroidisseurs d’air de suralimentation, des condenseurs, des réservoirs d’essence, des pompes à essence préassemblées, des tuyaux de remplissage, des réservoirs avec pompe à essence préassemblés, des pièces de gestion des moteurs, des carters d’huile, des pièces pour voitures classiques, de même que des compresseurs, des évaporateurs et des accumulateurs.

La société offre ses produits par le biais de chaînes de magasins de vente au détail de pièces automobiles et un réseau de grossistes en produits automobiles. Industries Spectra Premium a été créée en 1989 et son siège social est situé à Boucherville, Québec, Canada. www.spectrapremium.com

À propos de NASCAR

La National Association for Stock Car Auto Racing, Inc. (NASCAR) est l’organisme qui régit la discipline de course automobile la plus populaire aux États-Unis. NASCARse compose de trois séries nationales (NASCAR Sprint Cup Series, NASCAR XFINITY Series et NASCAR Camping World Truck Series), de quatre séries régionales, d’une série à caractère local et de trois séries internationales.

L’International Motor Sports Association (IMSA®) régit l’IMSA WeatherTech SportsCar Championship, la principale série de sport automobile aux États-Unis qui est basée à Daytona Beach (Floride).

À partir de ses bureaux dans huit villes en Amérique du Nord, NASCAR accrédite plus de 1200 courses qui se déroulent dans plus de 30 États américains ainsi qu’au Canada, au Mexique et en Europe. Pour de plus amples renseignements, visitez http://www.NASCAR.com et http://www.IMSA.com et suivez NASCAR sur Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat (« NASCAR »).

source: Tagliani Autosport