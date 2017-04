Iannone : « Nous devons prendre un nouveau départ »

Andrea Iannone, contraint de se retirer au Qatar, terminait cette fois en dehors des points après avoir écopé d’un ride-through

Iannone (Team Suzuki Ecstar), qui avait signé le douzième temps des qualifications, a vécu une course compliquée en Argentine.

Avant même que les feux ne s’éteignent, l’Italien bougeait en effet très légèrement sur la grille ; manœuvre qui allait lui faire écoper d’un ride-through quelques tours plus tard.

Le pilote transalpin perdit par ailleurs pas mal de positions, après avoir été heurté par Jorge Lorenzo (Ducati Team) au premier freinage. Le représentant du team Suzuki Ecstar, qui parvenait à rester sur ses roues, ralliait tout compte fait l’arrivée à la porte des points…

Andrea Iannone souhaite oublier au plus vite ce week-end et prendre un nouveau départ à Austin.

Andrea Iannone :

« J’ai écopé d’un ride-through et je pense que la sanction était un peu trop sévère. De mon point de vue, le fait de bouger très légèrement sur la grille ne m’a donné aucun avantage puisque je me suis immédiatement immobilisé. Au contraire, je me suis fait heurter par un autre concurrent au premier virage, ce qui m’a fait perdre pas mal de positions.

La Direction de Course aurait pu évaluer cette situation de façon différente, plutôt que de m’infliger une telle pénalité. Ça, cumulé à ce contact au premier freinage a affecté toute ma course.

C’est dommage car mon rythme était bon. Je n’aurais peut-être pas pu terminer sur le podium, mais un Top 6 était jouable. Ma saison n’a vraiment pas bien débuté, nous devons donc prendre un nouveau départ. Nous méritons de meilleurs résultats. »

source: MotoGP.com