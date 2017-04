Alonso à Indy 500 avec McLaren et Andretti

Fernando Alonso disputera les 500 Miles d’Indianapolis avec McLaren qui sera engagée avec Andretti Autosport

Fernando Alonso réalisera son premier départ à la 101e édition des 500 Miles d’Indianapolis disputée le 28 mai.

Le double champion du monde sera engagé avec McLaren et Andretti Autosport sur une DW12 motorisée par Honda et manquera donc le Grand Prix de Monaco disputé le même week-end.

« Je suis vraiment impatient de disputer l’Indy 500 cette année avec McLaren, Honda et Andretti, a déclaré Fernando Alonso. C’est la plus grande course au monde avec les 24 Heures du Mans et le Grand Prix de Monaco et je regrette bien évidemment de ne pas pouvoir disputer le GP de Monaco cette année (en raison d’un clash de dates). Mais ce l’unique épreuve de la saison de F1 que je manquerai et je serai de retour pour le Grand Prix du Canada début juin. »

« Je n’ai encore jamais piloté d’IndyCar et et je n’ai jamais roulé sur un superspeedway, mais je suis certain que c’est très rapide et que le grip est élevé. J’ai suivi de nombreuses courses IndyCar et il est évident qu’il faut une grande précision pour évoluer si proche des autres voitures à 200mph (354km/h).

Je réalise que j’aurai beaucoup à apprendre, mais je partirai immédiatement de Barcelone après le GP d’Espagne pour m’entraîner à partir du 15 mai. J’espère que j’accumulerai beaucoup de roulage chaque jour. Je suis fier d’être engagé avec l’équipe Andretti Autosport. »

Le Mans après Indianapolis ?

« J’ai déjà remporté le Grand Prix de Monaco à deux reprises (2006 et 2007) et mon ambition est de remporter la « Triple Couronne » avec le GP de Monaco, l’Indy 500 et les 24 Heures du Mans.

Seul Graham Hill y est parvenu dans l’histoire du sport automobile. C’est un défi difficile, mais je suis prêt à le relever. Je ne sais pas quand je disputerai les 24 Heures du Mans, mais je les ferai un jour. Je n’ai que 35 ans et il me reste plein de temps devant moi », a ajouté Fernando Alonso.

McLaren fera son retour aux 500 Miles d’Indianapolis pour la première fois depuis 38 ans. L’écurie de Woking doit annoncer le remplaçant de Fernando Alonso au GP de Monaco, mais Jenson Button semble être le favori pour piloter la MCL32 de l’Asturien.

source: Autohebdo.fr- Jacques-Armand Dupuis