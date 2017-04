Márquez : « Une petite erreur qui m’a coûté cher »

Le Champion du Monde est parti à la faute malgré une victoire qui lui tendait les bras

Positionné en pole position, Marc Márquez (Repsol Honda Team) a réalisé un départ remarquable pour se hisser d’emblée au sommet de la hiérarchie.

L’Espagnol imprimait alors son rythme et se mettait hors de portée de ses adversaires jusqu’à chuter dans le virage 2 au quatrième tour ; réduisant ainsi à néant ses espoirs d’un premier succès cette saison.

Marc Marquez :

« Je me sentais bien sur la moto. J’étais en mesure de maintenir un bon rythme. Nous avions nettement progressé en matière de settings durant le warm-up, lesquels m’ont permis d’avoir une certaine aisance. Cette chute était inattendue ; j’ai dû commettre une petite erreur qui m’a coûté cher. Heureusement, je vais bien, mais ce genre de maladresses me contrarie, car tout se passait bien. Nous devons faire l’impasse sur cet épisode et penser à la prochaine course à Austin. »

source: MotoGP.com