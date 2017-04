La Citroën de Meeke victime d’une fuite du circuit de lubrification d’huile

Kris Meeke a longtemps mené les débats en Corse

Citroën Racing avoue devoir encore explorer plus en détail la C3 n°7 pour déterminer la cause de ce problème.

Après une première journée idyllique en Corse, Kris Meeke menait l’épreuve insulaire au volant d’une Citroën C3 WRC qui démontrait tout son potentiel sur asphalte aux mains du Britannique.

Si la chance avait souri à Meeke au Mexique avec une sortie de route sans conséquence dans les derniers hectomètres de la Power Stage avant de s’imposer, la réussite n’a pas été au rendez-vous en Corse, avec une panne moteur après l’ES6.

« Avant son abandon, Kris Meeke évoluait dans une totale sérénité, rappelle Yves Matton, directeur de Citroën Racing. Sa confiance dans la voiture était telle qu’il dominait son sujet. Évidemment, le point noir est son abandon à cause d’un problème moteur.

Nous savons que cela a été causé par une fuite du circuit de lubrification d’huile. Mais nous devrons attendre d’avoir totalement démonté la voiture pour déterminer la première cause de ce souci. »

Une voiture à l’aise sur tous les terrains

Malgré ce revers, Kris Meeke estime que le travail mené par Citroën Racing sur le développement de la C3 WRC va dans le bon sens, comme l’ont démontré les récentes performances au Mexique et le week-end dernier en Corse.

« Ce n’est évidemment pas l’issue que j’attendais, mais cela fait partie du jeu, commente le Britannique. Pour qu’une voiture aille le plus vite possible, des dizaines de personnes qui travaillent sur des milliers de pièces… et parfois cela ne fonctionne pas comme prévu.

En tout cas, je repars de ce week-end avec une immense confiance pour le futur. C’était vraiment spécial de mener ce rallye, que je considère comme le plus difficile sur asphalte. Nous savons que notre C3 WRC peut gagner sur tous les terrains et c’est ce que nous essaierons de faire en Argentine, puis au Portugal et partout ailleurs. »

source: Autohebdo.fr – Pierre Tassel (photp © FLORENT GOODEN / DPPI Media)