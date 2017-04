24 Heures Motos 2017 : J-5 – Le programme des festivités !

Nous entrons dans la dernière ligne droite de préparation de la 40e édition des 24 Heures Motos, qui débuteront samedi prochain à 15 heures

Du jeudi 13 avril au dimanche 16 avril, quatre jours complets d’animations attendent tous les spectateurs.

Au-delà de la bataille sur la piste, de nombreux évènements festifs et conviviaux rythmeront la deuxième manche du Championnat du Monde FIM d’Endurance.

Voici le programme des festivités, qu’il ne faudra pas manquer:

Du jeudi 13 au dimanche 16 avril

LA FETE FORAINE

Incontournable, la fête foraine attend les amateurs au niveau de la zone du Raccordement entre le Circuit Bugatti et celui de la Maison Blanche La traditionnelle grande roue qui surplombe la piste à 32 mètres de haut sera également située à cet endroit.

Du vendredi 14 au dimanche 16 avril

FAN ZONE

L’ACO proposera un espace inédit, place centrale du village, pour permettre aux fans d’endurance moto comme aux novices de la discipline de se glisser dans la peau et la combinaison d’un pilote des 24 Heures Motos.

Quatre ateliers seront proposés pour s’immerger au cœur de la course.

Un parcours ludique ouvert à tous qui permet de ressentir les frissons que procure la compétition moto. De nombreuses autres activités seront également proposées dans cette Fan Zone avec des démonstrations de Turbo Kick Power, de Stunt, des Facebook Live…

LADY BIKE : LA MOTO AU FÉMININ

Fort de son succès en 2016, le Lady Bike, espace entièrement dédié aux femmes, revient aux 24 Heures Motos 2017 !

Plusieurs activités seront proposées aux femmes dans cet espace : univers beauté avec ses animations et services maquillage, coiffure, beauté des mains, l’espace détente, une exposition de motos aux lignes féminines et de nombreuses autres surprises en préparation.

Pour aller encore plus loin dans l’expérience de la moto au féminin, une zone de pilotage leur sera réservée sur le Circuit International de Karting avec des initiations gratuites de conduite de moto 125cc et sensibilisation aux dangers de la route et à la sécurité routière.

EXPOSITION CONSACRÉE AUX JAPONAIS AU MANS /« JAPANESES AT LE MANS »

Le public pourra découvrir l’incroyable histoire des célèbres marques de motos japonaises gagnantes au Mans. A l’occasion de la 40ème édition des 24 Heures Motos, l’ACO a le plaisir de présenter des modèles uniques et connus de tous.

A travers une mise en scène inédite, cette exposition retracera l’histoire des quatre grandes marques victorieuses de la course.

LE PUB

Le PUB, intournable depuis 2013 et lieu de partage par excellence, situé en face du Restaurant de la Courbe, ouvrira de nouveau ces portes à partir du samedi 15 avril.

Animations musicales toute la journée et jusqu’au bout de la nuit !

Vendredi 14 avril

LA TRADITIONNELLE DECOUVERTE DES STANDS ET DU PADDOCK : 18h30 à 20 heures

C’est l’un des rendez-vous les plus prisés des 24 Heures Motos, avec la possibilité de rencontrer tous les pilotes, récolter de nombreux autographes et de prendre la pose avec les champions qui se prêtent volontiers à l’exercice.

SHOW MECANIQUE AVEC EN POINT D’ORGUE UN SPECTACLE DE MONSTERS TRUCKS : A partir de 20h30

Pendant 1h30, le public pourra découvrir les cascadeurs du Motor Show Cascadeur qui prendront d’assaut la ligne droite des stands pour une démonstration à couper le souffle, mais aussi un spectacle unique de Monsters Trucks.

Des engins hors normes qui évolueront sur le circuit Bugatti !

Les tribunes qui bordent cette partie de la piste seront accessibles gratuitement (exceptées T17 et T18). .

Samedi 15 avril

ANIMATIONS VILLAGE : 9 heures à 12h50 puis de 15h30 à 20h30

Le village des 24 Heures Motos s’animera dès le samedi 15 avril à 9 heures avec les mix d’un DJ, pour bien commencer une journée qui s’annonce forte en émotions.

De nombreuses animations seront proposées pour profiter au maximum de la grande fête de la moto.

Les différents exposants du Village proposeront plusieurs temps forts sur leurs stands, notamment les constructeurs qui programment des animations spectaculaires.

Le public pourra aussi découvrir le « Turbo Kick Power », une discipline composée de mouvements provenant de la boxe, de l’aérobic et des arts martiaux.

Toujours connecté sur les réseaux sociaux, l’ACO proposera de nombreux rendez-vous Facebook Live en direct du village pour aller à la rencontre du public et des fans.

CONCOURS DE AIR GUITAR

Cette année encore, les 24 Heures Motos seront le théâtre de l’incontournable concours de Air Guitar. Les participants devront faire preuve d’abnégation durant toute une journée afin d’espérer se qualifier pour la Grande Finale qui se tiendra sur la scène des concerts.

Les compétiteurs s’affronteront lors de 4 sessions de 20 minutes, avant une demi-finale et la finale qui regroupera les 8 meilleurs.

Le champion 2016, Nicolas Marlois remettra son titre en jeu et visera un deuxième succès.

SHOW MECANIQUE : De 11 heures à 12h15 ; puis de 17h30 à 18h45

Pour faire durer le plaisir ou en session de rattrapage, le show mécanique du vendredi soir sera de nouveau jouer sur le circuit de Maison Blanche.

24 Heures Motos,

Dans la continuité de la grande finale du concours de Air Guitar, Dirty Deep, Matmatah, puis un DJ se produiront, à partir de 20h30 sur la scène des 24 Heures Motos installée au cœur du village, en face du Restaurant de la Courbe.

Une soirée à l’ambiance très POP-ROCK à ne pas manquer, organisée en partenariat avec RTL2 Le Mans, radio officielle des 24 Heures Motos.

Après neuf ans d’absence, le groupe Matmatah a annoncé en septembre dernier, qu’il remontait sur scène en 2017 pour une tournée dans toute la France. Si de nombreux concerts sont déjà complets, Matmatah et l’ACO crée l’évènement en annonçant la seule date en Sarthe à l’occasion des 24 Heures Motos.

Dimanche 16 avril

ANIMATIONS VILLAGE

Après une courte nuit, les animations reprendront dans le village pour patienter jusqu’à l’arrivée de la 40e édition des 24 Heures Motos.

source: 24H du Mans Motos