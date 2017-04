2017 Formula 1 Golf Air Bahrain Grand Prix

13e édition – 3e manche du Championnat du monde de Formule 1 de la FIA – 2017

Le petit royaume de Bahreïn (765 km2, 1 346 613 habitants) largement désertique, a été le premier pays du Moyen-Orient à se voir octroyer un Grand Prix de Formule 1.

Bahrain International Circuit, Sakhir, Royaume de Bahreïn, 5,412 km, 15 virages, deux zones DRS

57 tours pour 308,238 km, record du tour : 1.31:447 par Pedro De La Rosa (McLaren Mercedes) 2005

Résultats de 2016 :

Première ligne de la grille : Lewis Hamilton (Mercedes) 1.29:493

Nico Rosberg (Mercedes) 1.29:570

Course : 1. Nico Rosberg (Mercedes)

2. Kimi Räikkönen (Ferrari)

3. Lewis Hamilton (Mercedes)

Meilleur tour : Nico Rosberg (Mercedes) 1.34:482

À propos du Grand Prix de Bahreïn :

Le Bahrain International Circuit fut le 2e utilisé par la Formule 1 à être entièrement développé sur un concept de l’architecte allemand Hermann Tilke qui, précédemment, avait déjà livré celui de Sepang en Malaisie (1998).

Le Grand Prix de Bahreïn est généralement disputé au printemps et est le 3e ou 4e Grand Prix de la saison. À deux reprises, en 2006 et 2010, il fut le premier de la saison.

Ainsi, en 2006, il fut le 1er Grand Prix de l’histoire des équipes Toro Rosso, BMW Sauber et Super Aguri, et des pilotes Nico Rosberg, Scott Speed et Yuji Ide. En 2010, les équipes HRT et Virgin y faisaient leurs débuts, la marque Lotus revenait en F1 et BMW Sauber était repassé sous l’autorité de Peter Sauber. Les pilotes Nico Hulkenberg, Vitaly Petrov, Bruno Senna, Luca di Grassi et Karun Chandhok entreprenaient leur carrière en F1.

En 2010 également, on modifia le circuit en y ajoutant une section longue de 887 mètres avec de nombreux virages additionnels. En fait, le tracé en comptait 20. Au terme de la course, il y eut consensus : le tracé ne plut à personne et, dès l’année suivante, on revint au tracé original encore utilisé de nos jours.

En 2009, pour la seule fois de sa brève histoire en Formule 1, Toyota occupa les deux places de la première ligne de la grille avec Jarno Trulli en pole et Timo Glock à ses côtés.

Quatre pilotes (Michael Schumacher, Nico Rosberg, Sebastian Vettel, Lewis Hamilton) comptent deux pole positions à Bahreïn. Chez les constructeurs, Mercedes en compte 4, Ferrari 3, Red Bull 2 et Renault, 1.

Fernando Alonso compte le plus grand nombre de victoires à Bahreïn avec 3, dont sa première chez Ferrari en 2010 à son 1er départ avec la Scuderia, alors que Felipe Massa (consécutives en 2007 et 2008), Sebastian Vettel et Lewis Hamilton en comptent 2. Chez les constructeurs, Ferrari y a triomphé à 4 reprises, Mercedes 3, Renault et Red Bull 2.

Depuis 2014, le Grand Prix est disputé sous les réflecteurs en début de soirée. Il s’amorce avant le coucher du soleil et se dispute sous les réflecteurs avant de se conclure avec de gigantesques feux d’artifice.

L’an dernier, venu en relève à Fernando Alonso victime d’un violent accident en Australie, à sa première présence en F1, le jeune Stoffel Vandoorne se qualifia 12e et terminant 10e, cueillit un point pour l’écurie McLaren, alors que Button, qualifié 14e, abandonna sur bris de moteur.

Quelques anniversaires :

13 avril : Il y a 20 ans, Jacques Villeneuve remportait en Argentine sa 2e victoire de 10 lors l’année où il fut Champion du monde.

17 avril : Romain Grosjean (1986) célèbrera ses 31 ans dans le paddock de Bahreïn.

17 avril : l’Italien Riccardo Patrese (1954) qui a longtemps été le recordman de la F1 quant au nombre de départs en carrière, célèbrera ses 63 ans.

18 avril : on pourra se souvenir du seul Champion du monde couronné à titre posthume en 1970, l’Autrichien Jochen Rindt, qui aurait eu 75 ans.

Sebastian Vettel, bientôt 2e chez les Allemands… au Canada?

Le week-end dernier en Chine, Sebastian Vettel a égalé la marque de Ralf Schumacher pour le plus grand nombre de départs en F1 chez les pilotes allemands. Il en compte maintenant 180. Encore trois autres et il égalera le nombre enregistré par Nick Heidfeld (183).

Un de plus et il sera 2e, derrière Michael Schumacher, loin devant avec 307 départs en carrière. Et si tout va bien au fil des prochaines semaines, le pilote Ferrari éclipsera Heidfeld avec son 184e départ… lors du Grand Prix du Canada, le 11 juin prochain.

Le record des « premières lignes » consécutives :

Mercedes s’approche d’un autre record, celui du plus grand nombre de départs consécutifs avec au moins une voiture en première ligne. À Bahreïn, Hamilton et/ou Bottas pourraient s’y retrouver au terme des qualifications pour une 30e fois depuis le début de la présente séquence, amorcée au Japon en 2015.

Le record, 35 départs d’affilé en 1re ligne, a été établi par Williams du 1er mars 1992 à une date tristement mémorable pour l’équipe, le 1er mai 1994. Entre les deux : McLaren compte 33 départs consécutifs en 1re ligne, du 24 juillet 1988 au 29 juillet 1990.

Hamilton et les records :

En Chine, Hamilton a rejoint au 2e rang de l’histoire le grand Jim Clark avec un 11e « Tour du chapeau » (pole, meilleur tour, victoire) en carrière. Il a aussi inscrit un « Grand Chelem » en menant la course de bout en bout.

Mais malgré ses nombreux succès, c’était seulement la 3e fois qu’il réussissait l’exploit. Enfin, à Bahreïn, Lewis pourra prendre le 2e rang pour le nombre de podiums en carrière avec un 107e, devant Alain Prost.

Ferrari vraiment dans le coup?

Deux Grands Prix, c’est tôt pour juger d’une saison. Tout de même, en 2e place avec 65 points après la Chine, un seul de moins que Mercedes, c’est la 1re fois depuis 2010 que la Scuderia est aussi bien positionnée dans la course au titre. Cette année-là, ses pilotes lui avaient cueillis 70 points après 2 courses, ce qui la mettait en 1re place.

Néanmoins, elle avait terminé 3e au classement de la saison, 102 points derrière la championne Red Bull. En 2012, 2e après deux courses, à 7 points de Red Bull, les Rouges avaient conclu leur saison en 2e place, derrière l’équipe de Christian Horner.

50 ans de F1 au Canada… Saviez-vous que?

Dans chaque bulletin de la saison, nous vous présenterons des statistiques portant sur l’histoire du Formula 1 Grand Prix du Canada. Saviez-vous que, depuis 1967, 33 nationalités différentes ont été représentées sur la grille de départ du Formula 1 Grand Prix du Canada?

C’est le Royaume-Uni qui, avec 44, compte le plus grand nombre de coureurs ayant été au départ au moins une fois. L’Italie en compte 31 et la France, 30.

